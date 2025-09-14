Así está Terelu Campos tras el enfrentamiento que tuvo con Rocío Flores en De Viernes, su actitud llamó la atención
Esto es lo que ha ocurrido
Terelu Campos y Rocío Flores protagonizaron un tenso enfrentamiento en '¡De viernes!' en la entrevista más esperada de la joven en televisión tras el sonado documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Dispuesta a desvelar cómo ha vivido estos últimos años, la hija de Antonio David Flores quiso aclarar algunos puntos en los que no estaba de acuerdo y eso le llevó a plantarle cara a la colaboradora de televisión.
Contenida y sin querer discutir con la joven, la hija de María Teresa Campos defendió su verdad, pero el tono y la actitud de Rocío estaban muy por encima de una cordial conversación... De hecho, pareció que desde el primer momento iba con la artillería pesada bien cargada.
Un enfrentamiento que ha sido de lo más comentado este fin de semana... pero, ¿qué opinión tiene la hermana de Carmen Borrego de lo ocurrido? Este sábado, la colaboradora de televisión se dejó ver ante las cámaras y lo cierto es que su actitud ha llamado la atención.
Seria
Seria y sin querer hacer ningún comentario, Terelu prefirió no desvelar ante las cámaras cómo vivió ese momento con la hija de Rocío Carrasco. Guardó silencio, pero lo cierto es que su rostro en '¡De viernes!' desvelaba la incomodidad que le producía la manera en la que la joven se dirigía a ella.
