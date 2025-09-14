Lo nunca visto en Pasapalabra, Manu y Rosa sufren un inesperado bloqueo y Roberto Leal tiene que intervenir: "No quiero cachondeíto"
Los concursantes protagonizan una comentado momento en plató
La pista, la prueba musical por excelcnia en Pasapalabra, siempre deja momentos que acaban dando y sobre todo, deja en varias ocasiones sin palabras al mismísimo Roberto Leal. El presentador no sale de sua asombro cuando ve que ni Manu ni Rosa son capaces de dar con la canción que pide la prueba.
Esta vez, no ha sido diferente y Roberto Leal ha tenido que salir incluso en defensa de ambos concursantes que seguían perdidos a pesar de las pistas que el presentador les iba dando. “Es que pasáis mucho tiempo aquí, eso hay que entenderlo”, explicaba el andaluz ante la justificación que daba Rosa por no conocer la canción.
Un bloqueo que llevaba al presentador a decir "No quiero cachondeíto", al revelar la respuesta correcta.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
