Adiós a Eurovisión, esta es la decisión que ha tomado RTVE con el festival de la canción

Parece que RTVE ya ha tomado una decisión respecto a la participación de España en el festival de la canción de Eurovisión.

Y es que el país no participará si la UER permite que acuda Israel. Una decisión que publica Vozpópuli y que se ha tomado este lunes tras las protestas por La Vuelta que acabaron con la eliminación de la última etapa de la prueba deportiva.

De este modo, RTVE se sumaría a otros países que también han anunciado que no participarán en el festival como Islandia, Irlanda o Países Bajos. Sin embargo, tiene más peso aún ya que España es uno de los países del Big Five organizadores del festival, que son los que más dinero aportan para su celebración y, por ello, acceden directamente a la final del certamen sin tener que pasar por las semi finales.

Inspirado en el legendario Festival de San Remo, el Festival de la Canción de Eurovisión nació gracias a una propuesta de Marcel Bezençon, expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Su objetivo era claro: unir a los países europeos a través de la música y dar visibilidad internacional al talento del continente. La primera edición tuvo lugar el 24 de mayo de 1956 en Suiza, con la participación de siete países. Curiosamente, fue la anfitriona Lys Assia quien se alzó con la victoria interpretando “Refrain”.

Desde entonces, el certamen ha crecido hasta convertirse en un fenómeno global, atrayendo a millones de seguidores y sirviendo de plataforma para artistas emergentes y consagrados. En España, por ejemplo, el Benidorm Fest se ha consolidado como un evento de gran impacto, impulsando nuevas voces y revitalizando carreras musicales.

En los años 90, el festival vivió una expansión notable. Tras la caída del Telón de Acero, la disolución de Yugoslavia en 1992 y la integración de la red Intervisión por la UER en 1993, numerosos países del antiguo Bloque del Este comenzaron a sumarse. Esta tendencia continuó hasta 2005, cuando debutaron Bulgaria y Moldavia. Los últimos en unirse fueron Azerbaiyán y San Marino en 2008. Hasta hoy, los únicos países europeos que no han participado son Ciudad del Vaticano, Liechtenstein y Kosovo, aunque ninguno de ellos es miembro de la UER.

España se incorporó a Eurovisión en 1961 con la canción “Estando contigo” de Conchita Bautista, alcanzando la novena posición. En 1999, pasó a formar parte del llamado “Big Four” —junto a Alemania, Francia y Reino Unido—, grupo que se transformó en el “Big Five” con la reincorporación de Italia en 2011. Estos cinco países tienen acceso directo a la final debido a su peso económico en la UER.

A pesar de sus muchas participaciones —más de 60—, España solo ha ganado el festival en dos ocasiones: en 1968, con Massiel y su “La, la, la” en Londres, y en 1969, con “Vivo cantando” de Salomé en un empate cuádruple. Aun así, ha logrado puestos destacados, como el segundo lugar en 1971, 1973, 1979 y 1995, y un tercer puesto en 1984.

Ya en el siglo XXI, el mejor resultado español fue un sexto puesto en 2001 con David Civera y “Dile que la quiero”, seguido por Rosa López en 2002 con “Europe’s Living a Celebration” (séptima posición) y Beth en 2003 con “Dime” (octava posición), todas salidas del programa Operación Triunfo. Sin embargo, durante los años posteriores y bajo la coordinación de Federico Llano en RTVE, los resultados se mantuvieron bajos, salvo excepciones notables como Pastora Soler en 2012, quien alcanzó el top 10 con “Quédate conmigo”, o Ruth Lorenzo en 2014 con “Dancing in the Rain”, que logró una décima posición empatando con Dinamarca.

Hoy, el Festival de Eurovisión sigue siendo mucho más que una competición: es un escaparate musical multicultural que une a Europa —y más allá— en torno a la música, la diversidad y la emoción.