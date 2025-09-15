De "La que se avecina" a petarlo en Netflix y Movistar: así es la hija de charcuteros que se convirtió en actriz de éxito

Miren Ibarguren es una de las actrices más queridas en España. Se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla con por su interpretación de Sonia Valcárcel en la serie Escenas de matrimonio que emitió la cadena Telecinco. Depués llegó su papel en Aída. Y más tarde, la guinda del pastel: La que se avecina. Su nivel de popularidad ha ido creciendo a lo largo de los años. Tanto que llegó a ser la actriz más buscada en Google en España en septiembre de 2007.

Su carrera ha dado un giro radical el los últimos años. Sus últimos papeles dejan con la boca abierta a la audiencia, que están descubriendo en la actriz nuevos matices interpretavivos. La capacidad de emocionar y conmover al espectador de "Los sin nombre", en Movistar + es un ejemplo del enorme potencial de la vasca. Nació en San Sebastían, en una familia humilde. Sus padres eran charcuteros y ella recuerda imitar a la perfección a las clientas y usar su talento para hacer reír a su madre con sus imitaciones en los días en que la veía triste. "Me ponía las orejas del cerdo en la cabeza", comentó en una entrevista con Pablo Motos en "El Hormiguero".

En la actualidad, la actriz compagina sus apariciones en "La que se avecina" con la grabación de otras producciones con las que está ganando gran popularidad. La última es una serie de los creadores de "La casa de papel" que promete ser un gran éxito. Se llama "El refugio atómico" y, además de Miren, participan Carlos Santos, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, entre otros. La ficción se desarrolla en un hipotético mundo en el que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. Un grupo de millonarios se instala en un búnker de lujo, una especie de ciudad instalada bajo la tierra en la que se desarrollará este thriller cargado de tensión. Mientas fuera la situación es aterradora, en el búnker se desatan las tensiones del pasado entre las familiar que lo habitan.

Maternidad

La maternidad le cambió la vida a Miren. Su pareja Alberto Caballero, director y guionista de La que se avecina, y ella tomaron la decisión de ser papás y su hijo Rocco nació en julio de 2022. Durante el embarazo, la actriz siguió con su trabajo en La que se avecina. Para que no se le notara la barriga, desde la serie se tomó una decisión: hacer engordar a su personaje. Yolanda Morcillo (conocida como "la reina del brillo") pasaba por una mala temporada en su vida y había engordado muchos kilos, ante la mirada crítcia de su madre interpretada por la actriz Loles León. "Pensaba que este nivel de gordofobia había quedado en el pasado y estábamos de acuerdo en que estaba mal, pero no, una vez más la gordofobia sigue siendo un chiste", se lamenta una persona en un mensaje muy compartido en redes sociales.

Más allá de la polémica, su bebé nació y lo cambió todo en su vida. "Personalmente la maternité me enseñó a ser maja en los trenes porque antes a lo mejor no lo fui tanto", comenta en una de sus publicaciones en Instagram a raíz de la entrevista que llevó a cabo para el podcast "Que si quiero, que si tengo". Este espacio de discusión sobre maternidad lo dirige la estilista Natalia Ferviú, conocida por su aparición en el programa "Cámbiame". Con ella, Miren se sinceró y confesó que "la red de la que tanto hablan no son solo los abuelos o las amigas, es que alguien te vea agobiadísima en un tren y que te mire bien". Hizo referencia a la necesidad de cambiar la sociedad para lograr que sea mejor para las futuras generaciones. "Cuando nace un hijo, nace con él la necesidad de que el mundo sea mejor", confiesa.