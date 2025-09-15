Carlo Costanzia di Costigliole, dispuesto a demandar a Mar Flores tras las explosivas memorias de la modelo
El lanzamiento de Mar en calma ha terminado desatando un nuevo frente judicial y mediático
El aristócrata italiano prepara acciones legales contra su ex después de la publicación de Mar en calma, el libro en el que la socialité narra episodios de su tormentosa relación.
Una autobiografía que desata la tormenta
El pasado 10 de septiembre, Mar Flores puso a la venta su esperado libro Mar en calma, un proyecto con el que la modelo asegura querer contar “su verdad” tras años de silencio. Entre los capítulos más delicados, Mar revive su relación con Carlo Costanzia di Costigliole, padre de su hijo Carlo, con duras acusaciones que no han pasado desapercibidas.
La modelo llega a relatar un presunto episodio en el que el aristócrata habría recogido a su hijo de la guardería sin consentimiento y sin contar con la custodia legal. Aunque Mar insiste en que ha escrito “desde el perdón y no desde el rencor”, sus palabras han reabierto viejas heridas.
El contraataque legal de Costanzia
Según confirmó la periodista Silvia Taulés en D Corazón (TVE), el aristócrata italiano ya se ha puesto en manos de sus abogados. “Carlo Costanzia lleva toda la semana revisando el contenido del libro con su equipo legal y va a demandarla por todo lo que ha escrito y dicho”, aseguró la colaboradora.
Poco después, medios como La Razón corroboraban la noticia, apuntando que Costanzia está dispuesto a “responder en los tribunales” a lo que considera un relato “lleno de inexactitudes” y que daña su honor.
Un hijo atrapado en medio
Mientras tanto, el gran afectado de esta disputa vuelve a ser su hijo, Carlo Costanzia, quien ha optado por mantenerse en silencio. El joven, muy mediático en los últimos meses, estaría siguiendo el consejo de su entorno más cercano para no avivar un enfrentamiento que, una vez más, revive los fantasmas del pasado familiar.
