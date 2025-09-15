El conocido humorista Javier Cansado se retira temporalmente de los escenarios, esta es la causa de peso por la que ha tomado la decisión

Javier Cansado, uno de los referentes del humor español y colaborador de "Ilustres ignorantes", ha anunciado públicamente que padece cáncer. A través de sus redes sociales, el cómico comunicó que tras sentirse enfermo durante el verano, los médicos le han detectado un tumor y ya ha sido operado. Esta misma semana inicia el tratamiento y estará varios meses apartado de sus compromisos profesionales, enviando un mensaje de afecto a sus seguidores y compañeros: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo".

La reacción en redes ha sido inmediata, inundada de mensajes de ánimo de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo como Dani Rovira, JJ Vaquero, Aitor Albizua o Arturo Paniagua. Todos destacan su capacidad para transmitir optimismo y el cariño que ha generado a lo largo de su carrera. El veterano humorista se hizo popular como parte del dúo Faemino y Cansado, destacando por su humor absurdo y por su presencia continua en televisión, radio y teatro. Su trayectoria incluye colaboraciones en "Ilustres ignorantes", "Todopoderosos" y "Aquí hay dragones", además de premios como el Ondas y el Berlanga al Humor de Honor.

Entereza

Cansado ha decidido afrontar el proceso con entereza y compartir abiertamente su situación, sumándose así a otros rostros conocidos que han hecho pública su lucha contra el cáncer. El entorno profesional y personal le brinda su apoyo en este difícil momento, confiando en su pronta recuperación y el regreso a los escenarios.