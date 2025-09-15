La despedida más sentida de Manu en Pasapalabra: "Qué grande"

Sin palabras se han quedado los presentes tras la emotiva despedida de Manu en Pasapalabra: "Qué grande".

Y es que, como es tradición, el concursante ha querido despedirse de los invitados que abandonan el programa. En esta ocasión era el turno de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito, a los que Manu dedicó un poema que los dejó sin palabras.

Tal fue su inspiración, que en el plató se escuchó "qué grande" tras sus emotivas palabras.

Pasapalabra se ha convertido en uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española desde su estreno en el año 2000. A lo largo de más de dos décadas, este formato no solo ha entretenido a millones de personas, sino que también ha marcado un antes y un después en los concursos televisivos del país, consolidándose como un verdadero fenómeno cultural.

Un formato importado que triunfó

El programa nació en el Reino Unido con el nombre The Alphabet Game, y fue Antena 3 quien lo trajo a España, adaptándolo a la audiencia nacional. Desde entonces, ha pasado por diferentes cadenas, incluyendo Telecinco, hasta volver a Antena 3, donde se emite actualmente. Gracias a su capacidad de adaptación, ha conseguido mantenerse vigente durante más de 20 años.

El corazón del programa es un reto lingüístico basado en el alfabeto, en el que los concursantes deben acertar palabras a partir de definiciones dadas. Esta mecánica, además de ser entretenida, tiene un fuerte componente educativo, ya que fomenta el uso y el conocimiento del idioma español.

Más que un concurso: un fenómeno social

El impacto de Pasapalabra en la cultura popular española es innegable. Su éxito ha inspirado a otros programas de formato similar y ha introducido expresiones como "pasapalabra" en el lenguaje cotidiano. Hoy en día, muchas personas utilizan esta palabra fuera del contexto televisivo para evitar responder una pregunta.

Uno de sus mayores logros ha sido convertirse en un punto de encuentro familiar frente al televisor. El equilibrio entre entretenimiento y conocimiento ha sido clave para conectar con audiencias de todas las edades.