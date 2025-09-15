Georgina Rodríguez, en el centro de los rumores: ¿un nuevo bebé en camino con Cristiano Ronaldo?
La última aparición de Georgina Rodríguez en Nueva York ha desatado rumores de embarazo
La última aparición de la modelo en Nueva York ha desatado las especulaciones sobre un posible embarazo que podría ampliar aún más la familia del futbolista.
Una gala con sorpresa
Georgina Rodríguez volvió a acaparar todas las miradas durante la gala Caring for Women en Nueva York. Radiante con un elegante vestido negro, la modelo brilló en la alfombra roja. Sin embargo, más allá de la sofisticación de su look, lo que ha generado un auténtico revuelo ha sido un detalle inesperado: su silueta.
Muchos asistentes y medios coincidieron en que la tripa de Georgina se veía ligeramente más abultada de lo habitual, algo que rápidamente dio pie a los rumores de un posible embarazo.
La figura de Georgina, bajo lupa
No es un secreto que Georgina es fiel al fitness y que su imagen está muy ligada al deporte y a un estilo de vida saludable. Sus rutinas de entrenamiento y su cuidada silueta son parte de la marca personal que comparte en redes con sus más de 70 millones de seguidores. Por eso, cualquier mínimo cambio en su físico no pasa desapercibido. Esta vez, la supuesta “tripita” ha sido la protagonista de todas las especulaciones.
Incluso algunos colaboradores de televisión han llegado a insinuar que la reciente decisión de la pareja de comprometerse podría estar relacionada con esta posibilidad.
Silencio en la familia Ronaldo
Por ahora, ni Cristiano ni Georgina han querido confirmar ni desmentir nada. La pareja ya tiene una familia numerosa formada por cinco hijos, y de confirmarse los rumores, este nuevo bebé sería el sexto en sumarse al clan Ronaldo-Rodríguez.
Mientras tanto, la modelo sigue con su apretada agenda internacional, alternando entre sus compromisos profesionales, su faceta de influencer y, por supuesto, su papel de madre.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo