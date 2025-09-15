Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lola Índigo anuncia un parón en su carrera: “Siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente”

La cantante sorprende a sus fans con una decisión valiente: frenar para cuidar su salud

Lucía Salazar

Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, dejó a sus seguidores en shock durante su último concierto al confesar que necesita parar. “Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un break”, declaró la artista, visiblemente emocionada.

El precio de la fama

Siete años de giras, discos, colaboraciones y proyectos constantes han pasado factura a la cantante, que ha decidido priorizar su bienestar. “Estoy agotada mentalmente”, reconoció con honestidad, arrancando el aplauso y el apoyo incondicional de sus fans.

Una tendencia entre artistas

El movimiento de Lola Índigo no es aislado. Cada vez más músicos reconocen la importancia de detenerse a tiempo. Ahí está el caso de Quevedo, que en 2024 desapareció durante meses de la vida pública para cuidar de sí mismo.

Un futuro lleno de incógnitas

Aunque no ha puesto fecha a su regreso, lo que sí ha dejado claro, Lola Índigo es que su retirada es solo temporal. Sus seguidores ya esperan el día en que vuelva a los escenarios, más renovada y con nuevas canciones.

