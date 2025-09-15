Lolita Flores rompe su silencio: “Vivo de alquiler, vendí mi piso para pagar a Hacienda”
La artista confiesa cómo afrontó su deuda millonaria con el fisco
Lolita Flores vuelve a estar en el centro de la conversación tras su sincera entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda. La cantante y actriz, de 67 años, no tuvo reparos en revelar la realidad que vivió para saldar su deuda con Hacienda: “Me compré un piso y lo vendí para pagar. Vivo de alquiler. A Montoro me dieron ganas de llamarle y pedirle los dos millones que me quitó en ocho años”, confesó con la voz cargada de indignación.
Un pasado marcado por Hacienda
La hija de Lola Flores relató cómo sus inspecciones fiscales fueron una constante durante años, una situación que, según ella, no solo afectó a su familia, sino a muchos artistas españoles. “No tengo ninguna esperanza de que devuelvan nada. Ya estoy bien con Hacienda, no debo nada, pero lo que vivimos no tiene gracia”, aseguró.
Lolita, en un gran momento profesional
Lejos de hundirse en los recuerdos amargos, Lolita se mostró optimista con su presente. Ahora está volcada en el teatro con Poncia, una obra inspirada en La casa de Bernarda Alba, y asegura estar en uno de sus mejores momentos profesionales.
Su visión del amor a los 67
La cantante tampoco rehuyó hablar de su vida sentimental y lanzó una reflexión con su particular sentido del humor: “El hombre mayor ya no quiere una mujer mayor. Yo estaría encantada con uno de 35 o 40 años. Pero cada uno en su casa, el cepillo de dientes en la suya y yo en la mía”, bromeó, dejando claro que mantiene intactas sus ganas de disfrutar la vida.
Con sus palabras, Lolita Flores demuestra que, a pesar de las dificultades, sigue siendo esa mujer valiente, sincera y con el desparpajo que siempre la ha caracterizado.
