Marta Peñate acepta casarse con Tony Spina en ‘Supervivientes’, pero con una condición muy clara

Marta Peñate y Tony Spina están demostrando que ni la distancia ni las duras pruebas de Supervivientes All Stars pueden con su amor. Durante la última gala, Sandra Barneda lanzó una invitación inesperada: la posibilidad de que Marta se casara con Tony en Honduras. La reacción de la canaria no pudo ser más clara: sí, pero con una condición.

Una propuesta inesperada en pleno concurso

“Yo me caso en Honduras, pero no con un paripé. Si me casáis allí, que lo pueda convalidar en España”, respondió Marta con una sonrisa radiante. Eso sí, añadió entre risas que el programa debería encargarse de todos los gastos y que su familia podría seguir el enlace en directo.

Oriana Marzoli, la gran inesperada

El momento romántico no estuvo exento de tensión. Marta, en tono conciliador, incluso se atrevió a invitar a Oriana Marzoli, ex de Tony, a la hipotética boda. Sin embargo, la presencia de la venezolana encendió la chispa en el plató.

Oriana no dudó en recordar los ataques que había recibido de Spina en redes sociales: “Hace poco dijo que yo era una fracasada por hacer realities con más de 30 años. Él, que tiene 38, debería mirarse primero”.

El amor, por encima de todo

Lejos de dejarse llevar por la polémica, Marta defendió con uñas y dientes a su pareja: “Mi pareja es muy buena persona, es el mejor hombre que he conocido. Por eso estoy con él, y le va a demostrar a todo el mundo que vale la pena”.

Así, lo que empezó como un momento de ilusión terminó con un cruce de reproches, aunque con una certeza clara: Marta Peñate está más enamorada que nunca de Tony Spina y dispuesta a dar el “sí, quiero”… siempre que sea válido en España.