Pasapalabra establece una nueva forma de medir el tiempo: antes de Manu
Esto es lo que ha ocurrido
Los actuales concursantes de Pasapalabra llevan tanto tiempo peleando por hacerse con el bote, que supera los dos millones de euros, que han creado una nueva forma de medir el tiempo: antes de Manu.
Así ha ocurrido durante la última emisión del programa en el que recibieron la visita del actor Iván Massagué, que aunque es un habitual del programa, hacía mucho tiempo que no se sentaba en la mesa de los concursantes, concretamente "antes de Manu", estableciendo así una nueva forma de medir el tiempo.
Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más icónicos de la televisión española desde su estreno en el año 2000. A lo largo de los años, no solo ha logrado entretener a millones de personas, sino que también se ha transformado en un fenómeno cultural, redefiniendo el modo en que el público español consume este tipo de formatos.
De origen británico a éxito nacional
El formato nació en el Reino Unido bajo el título The Alphabet Game y fue adaptado a la televisión española por Antena 3. Desde entonces, ha pasado por varias cadenas, incluyendo Telecinco, hasta regresar nuevamente a Antena 3, donde se emite en la actualidad. Con más de veinte años en antena, Pasapalabra ha sabido evolucionar y reinventarse sin perder la esencia que lo hizo triunfar: su dinamismo y capacidad para enganchar.
El programa gira en torno a un desafío lingüístico: los concursantes deben adivinar palabras a partir de definiciones, siguiendo el orden alfabético. Esta propuesta, tan sencilla como efectiva, combina entretenimiento con aprendizaje, promoviendo el conocimiento del idioma español.
Mucho más que un concurso
El impacto cultural de Pasapalabra es innegable. Ha dejado su huella en la televisión española y ha servido de inspiración para otros programas similares. Además, ha influido directamente en el lenguaje popular. El uso de la palabra pasapalabra —cuando alguien decide no responder a una pregunta— ha trascendido la pantalla y se ha incorporado al habla cotidiana de muchos españoles.
El programa también ha logrado algo poco común: convertirse en una cita habitual para familias enteras, que lo ven como una forma de divertirse y aprender juntos. Esta conexión emocional con la audiencia ha sido uno de los pilares de su éxito.
El "rosco": tensión y emoción al límite
El momento más esperado del programa es, sin duda, el famoso rosco final. En esta prueba, los concursantes deben completar un círculo de preguntas, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Para ello, utilizan los segundos acumulados durante las pruebas anteriores.
Este segmento es el alma del programa, una combinación perfecta de conocimiento, rapidez mental y nervios de acero que mantiene a los espectadores al borde del asiento. Cada rosco es una experiencia única, y ese componente impredecible ha sido clave en la longevidad del concurso.
Presentadores que han marcado cada etapa
A lo largo de su historia, Pasapalabra ha contado con presentadores que han sabido conectar con la audiencia y aportar su estilo propio. Desde Silvia Jato en sus inicios hasta el actual conductor, Roberto Leal, cada uno ha contribuido al crecimiento y evolución del programa.
El carisma, la naturalidad y la empatía de los presentadores han sido clave para mantener la frescura del formato, generando una relación cercana y cálida con el público.
Una trayectoria con obstáculos legales
Aunque su historia ha estado marcada por el éxito, Pasapalabra también ha enfrentado desafíos legales. En 2019, el Tribunal Supremo obligó a Telecinco a cesar la emisión del programa debido a un conflicto de derechos con ITV Studios, propietarios del formato original.
Esta situación derivó en una pausa obligada en su emisión. Sin embargo, en 2020, Antena 3 recuperó el concurso tras adquirir los derechos, logrando un relanzamiento exitoso que fue bien recibido por su audiencia fiel.
Este episodio demuestra la capacidad del programa para sobreponerse a las dificultades, consolidando aún más su lugar como referente en el panorama televisivo español.
