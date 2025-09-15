Preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche: "No me estoy sintiendo muy bien"

Los seguidores de la presentadora Cristina Pedroche están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones: "No me estoy sintiendo muy bien".

Y es que la presentadora ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde asegura que "está siendo un día complicado, no me estoy sintiendo bien".

Tal y como apunta: "Es que parece que no llego a todo... bieno, en realidad es que no llego... y al final siento que lo hago todo como puedo y no como quiero... y eso mentalmente me cuesta, pero lloradita y a seguir".

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram

Cristina Pedroche comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda, tras incorporarse a una reconocida agencia de modelos y actores. Durante esta etapa, trabajó como modelo para catálogos y revistas de prestigio, y fue imagen en campañas publicitarias de marcas tan conocidas como Movistar y Tampax, entre otras. A la par, hizo pequeñas incursiones en la televisión, participando brevemente en series como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso en 2009. Su primer contacto con el mundo televisivo como reportera se dio en el canal EATV, perteneciente a Electronic Arts, dentro del sector de videojuegos.

No obstante, su verdadero salto a la fama llegó en 2010, cuando se incorporó al programa Sé lo que hicisteis…, de La Sexta, en sustitución de Pilar Rubio como reportera. Este papel fue clave en su carrera, y se mantuvo en el espacio hasta su finalización en 2011. Poco después, entre agosto de 2011 y junio de 2012, asumió un rol similar en Otra Movida, emitido por Neox, donde su carisma y presencia comenzaron a consolidarla como una figura popular del entretenimiento. Durante este período, también apareció en portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, dio el salto a la radio, colaborando en el programa Yu: no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo en Los 40 Principales. Desde noviembre del mismo año, tuvo también una sección en el popular Anda Ya. Gracias a su actividad en redes sociales, en marzo de 2013 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en Twitter. Ese mismo año, volvió a La Sexta para sumarse al equipo del programa de sobremesa Zapeando, presentado por Frank Blanco.

Incursiones en la ficción y crecimiento como presentadora

En 2014, Cristina amplió su presencia en la televisión con apariciones en series como La que se avecina, Aída y Águila Roja. Asimismo, presentó la gala de los Neox Fan Awards durante dos ediciones consecutivas, entre 2014 y 2015, y participó como colaboradora en Los viernes al show de Antena 3.

A finales de 2014 firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, lo que marcó un punto clave en su trayectoria. Ese mismo año, protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión al presentar las campanadas de Nochevieja luciendo un vestido transparente, generando un gran revuelo mediático.

En marzo de 2015, se tomó un descanso en Zapeando para ponerse al frente de la nueva edición de Pekín Express, esta vez como presentadora principal, primero en Antena 3 y luego, en 2016, en La Sexta.

Consolidación y presencia anual en las campanadas

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia y volvió a ser protagonista en las campanadas de fin de año, esta vez junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol, luciendo un llamativo diseño con una escultura de vidrio. Su rol en este emblemático evento se convirtió en una tradición anual, reforzando su presencia mediática.

En diciembre de 2019, repitió la experiencia de dar la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol, luciendo un diseño del artista Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla, en homenaje a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19.

Ya en 2021, Cristina amplió sus horizontes profesionales al ponerse al frente del programa de telerrealidad Love Island. Ese mismo año y los siguientes, continuó presentando las campanadas de Antena 3, consolidando una fórmula de éxito junto a Chicote.