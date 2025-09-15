Así ha sido el homenaje que Tana Rivera le ha hecho a su abuela Carmina Ordóñez
Esto es lo que ha pasado
Siempre orgullosa cuando le dicen que guarda un gran parecido físico con su abuela paterna, Carmen Ordóñez, Cayetana Rivera ha impactado con el look que ha escogido para asistir a un exclusivo cumpleaños en Marraketch este fin de semana, recreando una de las imágenes más emblemáticas de la inolvidable socialité, fallecida en 2004.
Espectacular, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha eclipsado al resto de asistentes a la fiesta -entre los que se encontraban algunos miembros de su familia, como su padre y Lourdes Montes; o su primo Javier Martínez de Irujo acompañado por su mujer, la diseñadora Inés Domecq- con un estilismo homenaje a 'la divina' protagonizado por un turbante blanco y rosa de la firma Rocío Cambas que evocaba el que llevó su abuela -en los mismos colores aunque más alto y voluminoso- en una de sus fotografías más recordadas, tomada en Tánger en los años 90.
Derrochando elegancia, Tana ha combinado este original complemento guiño al lugar en el que se ha celebrado el evento, Marruecos, con un precioso vestido largo de pailletes rosas y escote hater del diseñador andaluz Nicolás Montenegro, uno de sus favoritos para las grandes ocasiones, que ha sido el encargado de compartir en redes sociales las instantáneas del homenaje de la joven a su abuela Carmen.
Discrección
Siempre discreta con su vida privada, la hija de Eugenia todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su ruptura con Manuel Vega después de casi 4 años de relación y cuando parecía que la pareja podría dar el paso de comprometerse. Tras un verano en el que se ha refugiado en su familia, la joven ha arrancado el 'curso escolar' repleta de proyectos profesionales y, como salta a la vista, disfrutando espectacular de su recién estrenada soltería.
