Tamara Falcó vuelve a ser protagonista, aunque esta vez no por sus planes sociales ni por sus apariciones televisivas, sino por un motivo mucho más personal: el lanzamiento de las memorias de su madre, Isabel Preysler. El libro, titulado Isabel Preysler. Mi verdadera historia, llegará a las librerías el próximo 22 de octubre, pero Tamara ya ha podido leer algunos capítulos y no ha ocultado su emoción.

“Sólo me ha dejado leer algunas páginas y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella”, confesaba la marquesa en sus redes sociales, dejando ver la expectación que también hay en la familia por este proyecto.

Tamara Falcó, emocionada con la publicación de las memorias de Isabel Preysler: “Me ha sorprendido descubrir tantas cosas” / isabelpreysler en Instagram

La colaboradora de televisión se mostró orgullosa del trabajo de Isabel, quien ha dedicado más de dos años a dar forma a este proyecto: “Han sido noches sin dormir y una entrega absoluta para contar su propia verdad”.

Por su parte, Isabel Preysler rompe su silencio con lo que ella misma define como su “proyecto más personal”. Asegura que ha llegado el momento de abrirse y compartir recuerdos íntimos que abarcan desde su infancia en Filipinas hasta la actualidad, con un objetivo claro: mostrar su verdadera historia, lejos de rumores y titulares.

Con apenas unas semanas para la publicación, las memorias de Isabel prometen convertirse en un fenómeno editorial y en la llave para descubrir una faceta más real, cercana y humana de una de las mujeres más icónicas de la crónica social.