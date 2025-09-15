Terelu Campos denuncia haber sido víctima de la suplantación de su identidad: "Esa no soy yo"

Han suplantado la identidad de Terelu Campos en las redes sociales. Así lo ha denunciado la propia Terelu en su cuenta oficial de la red social de Instagram: "Eso no soy yo".

Y es que han creado una cuenta en la red social de Tik Tok bajo el nombre de camposterelu señalando que es el Tik Tok oficial de la hija de María Teresa Campos donde se están colgando una serie de contenidos bastante tendenciosos, sobre todo a raíz de la entrevista a Rocío Flores en De Viernes, donde Terelu tuvo un encontronazo con la hija de Rocío Carrasco.

De hecho, han sido muchos los que han dado por válidas esas publicaciones, a pesar de que después Terelu se mostraba reacia a hablar de este asunto, fuera siempre de De Viernes. Ahora la colaboradora ha pasado a la acción denunciado lo que le ha ocurrido. "Quiero denunciar q alguien se está pasando por mí en Tik Tok co esta cuenta q pone Terelubcamposoficial !! Esa no soy yo !! Todo lo q se ponga en esa cuenta no son palabras mías !! Ruego q los responsables hagan desparecer y bloquear algo q no me pertenece y q pone en mi boca manifestaciones q nunca he hecho !!", asegura en una publicación.

María Teresa Campos fue una de las grandes figuras de la televisión en España, con una trayectoria que se extendió durante más de cinco décadas. Su carisma, su cercanía con la audiencia y su estilo inconfundible la convirtieron en una de las comunicadoras más queridas e influyentes del panorama televisivo nacional.

Nacida en Tetuán (Marruecos) en 1941, María Teresa inició su carrera en los medios en los años 60. Desde entonces, su presencia en la televisión fue constante, presentando una amplia variedad de formatos: desde programas de variedades y espacios de entretenimiento, hasta talk shows y programas informativos.

Su forma de comunicar, cálida y cercana, la distinguió desde el principio. Era una entrevistadora nata, que sabía escuchar y conectar con sus invitados, generando un clima de confianza que permitía abordar tanto temas personales como sociales con naturalidad y profundidad. Su espontaneidad y sentido del humor eran parte esencial de su encanto, logrando siempre arrancar una sonrisa al público.

A lo largo de su carrera, María Teresa fue reconocida en numerosas ocasiones por su labor profesional. En 2006, recibió el prestigioso Premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015 fue distinguida con el TP de Oro a toda una vida, como homenaje a su legado en el mundo audiovisual.

Pero su influencia no se limitó a la pantalla. También se destacó por su compromiso con diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con los derechos de las mujeres, la lucha contra la discriminación y el apoyo a personas con discapacidad o en situaciones vulnerables. Siempre utilizó su visibilidad pública para dar voz a quienes más lo necesitaban.

Profundamente querida

Más allá de su faceta profesional, María Teresa Campos era una mujer profundamente querida y respetada por su entorno. A pesar de su enorme popularidad y éxito, siempre mantuvo la humildad y la autenticidad que la caracterizaban, convirtiéndose en un referente tanto en lo profesional como en lo humano.