La última traición de Kiko Rivera a Irene Rosales tras su separación: "No era esa la intención"

Esto es lo que ha ocurrido

Aunque son muchos los que insisten en que Kiko Rivera querría reconciliarse con Irene Rosales, y estaría intentando que su todavía mujer le de una segunda oportunidad a su matrimonio cuando están a punto de cumplirse tres semanas desde que anunciaron su separación, el hijo de Isabel Pantoja ha dado un importante paso al frente en su nueva etapa como soltero.

A caballo entre la casa de un íntimo amigo y el domicilio familiar de Castilleja de la Cuesta en el que se ha quedado la influencer con sus dos hijas, Ana y Carlota -con las que intenta pasar el máximo tiempo posible-, el Dj se habría comprado una casa en Mairena del Aljarafe, una de las zonas más exclusivas de Sevilla.

Un chalet con piscina y terreno que le habría costado aproximadamente 500.000 euros y con el que ha cumplido "un sueño". "Él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención", ha revelado el periodista Saúl Ortiz en 'Fiesta'.

Una información que Irene no ha querido comentar en su reaparición ante las cámaras. Con gorra y gafas de sol, la andaluza se ha mostrado seria y cabizbaja, guardando silencio cuando le hemos preguntado si sabía que Kiko se había comprado una casa de medio millón de euros, y cómo se ha tomado que haya decidido adquirir una propiedad -al que ella le reclamó durante mucho tiempo, ya que siempre han vivido de alquiler- justo tras su ruptura.

