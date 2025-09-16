Alessandro Lequio destapa la amistad secreta entre Ana Obregón y Carlo Costanzia padre en los 90

Unas fotografías inéditas han sacado a la luz un vínculo hasta ahora desconocido: Ana Obregón y Carlo Costanzia padre compartieron una estrecha amistad en los años noventa. Así lo reveló Alessandro Lequio en el programa Vamos a ver, sorprendiendo a todos con una prueba gráfica que demuestra esa cercanía.

La foto que lo cambia todo

La imagen, tomada en 1996 durante un cumpleaños del pequeño Aless Lequio en casa de Ana, muestra a Carlo Costanzia padre entre los invitados, dejando claro que frecuentaba la residencia de la actriz porque mantenían una relación de confianza. “Carlo padre era muy amigo de Ana y pasaba mucho tiempo allí”, aseguró Lequio, dando contexto a las tensiones y rumores que siempre rodearon al mediático grupo formado por él mismo, Mar Flores, Carlo Costanzia y la propia Obregón.

Un vínculo en plena tormenta mediática

Ese mismo año, Mar Flores y Carlo Costanzia ponían fin a su relación, mientras la modelo iniciaba un romance con Alessandro Lequio que acaparó titulares. En medio de este escenario, la amistad entre Ana y Carlo cobra ahora un nuevo significado. “Esto explica muchas cosas”, dijo el conde, insinuando que el contacto entre Ana y el aristócrata italiano pudo influir en varias informaciones que circularon entonces.

Una amistad olvidada… hasta ahora

Lequio destacó que la foto pertenece al álbum personal de Ana, y con ella quiso recordar que, más allá de las polémicas, la actriz y Carlo compartieron momentos de cercanía en una época convulsa de sus vidas. “Eran grandes amigos”, recalcó, abriendo un capítulo inesperado en el relato de los noventa más televisivos.