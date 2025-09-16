Ana Obregón elige bando en la última batalla del mundo del corazón y avisa: "Sé mucho sobre Mar Flores"

En una etapa de su vida en la que está relajada y feliz gracias a su nieta Ana Sandra, Ana Obregón ha vuelto a situarse en el punto de mira debido a las últimas declaraciones de Mar Flores en sus memorias, 'Mar en Calma'. Respondiendo a los ataques de la modelo, Ana ha utilizado su altavoz en el programa en el que trabaja para sentenciar: "¿Pero que he hecho yo para merecerme esto?".

Sin poder entender este nuevo ataque de Mar asegurando que la ha tratado muy mal, Ana explica cuál ha sido su relación con ella: "Solo la he visto dos veces en mi vida, creo. No he leído el libro así que contadme". Tras observar algunas de las declaraciones que ha hecho Mar en los últimos días, Ana le pide por favor que respete la memoria del que fuera su pareja, Fernando Fernández Tapias: "Esto es un culebrón y hasta yo me he perdido. Fernando Fernández-Tapias, gran empresario, gran persona, maravillosa persona. Cariñosa, padrazo que también sufrió con la muerte de su hijo Bosco, me da pena que se recuerde como al que le pusieron los cuernos... por favor, Mar, para con estas cositas". Por su parte, Ana también sale en defensa de Carlo Costanzia después de los ataques de Mar a su faceta como padre y pareja: "Carlo se hizo muy amigo mío a través de una íntima amiga mía que es quien me lo presentó y tengo que decir que era un padre maravilloso. Y es lo que digo porque es lo que he vivido. Estaba todo el día encima de Carlo". Sin querer echar más leña al fuego en este gran entramado que la propia Mar ha vuelto a destapar, Ana sentencia: "Mar tiene hijos y un nieto, y Alessandro tiene hijos y una nieta. Hay cosas que me gustaría contar, pero me tengo que callar porque no quiero hacer daño a Mar. Punto y pelota".

En cuanto al tema de la infidelidad, Ana lo tiene claro, Mar y Alessandro tuvieron una relación cuando ella aún no lo había dejado con Fernando Fernández Tapias. "Un día de repente llega Alessandro a mi casa y me dice 'estoy saliendo con Mar'. Yo le digo que es mentira porque estaba saliendo con Fernando. Alessandro se enamoró de ella". Aunque prefiere no revelar como Alessandro le demostró que sí que estaba con Mar mientras esta decía estar con Fernando, la actriz sale en defensa del padre de su hijo sentenciando: "Es mentira que yo tenga celos de Mar, yo ya estaba separada desde hace dos años. No voy a decir muchas más, aunque sé mucho sobre Mar, pero lo que no le puede decir al padre de mi hijo es que el karma le ha llegado".

Tras su intervención en televisión, Ana volvía a confirmar ante los micrófonos de Europa Press qué es lo que más le ha dolido de las palabras de Mar: "No le puedes desear a nadie por mucho que ya luego haya dicho y se ha desdicho de lo que ha dicho. Nadie puede decir que el karma se devuelve y que lo malo que le ha pasado a Alessandro, que todos sabemos lo que es. Pero dicho esto, también perdono. Yo perdono hasta eso que duele en el alma, porque creo que ningún padre ni ninguna madre se merece perder a un hijo". En cuanto a si Alessandro pensaba que Mar era mejor que ella, Ana deja claro que eso es agua pasada: "Que a mí me da igual lo que le dijera Alessandro a Mar. Que me da igual lo que le dijera a Mar a Alessandro. Que me trae todo el paIro. Que quiero vivir tranquila. Lo ha dejado muy claro". Además, la colaboradora de televisión asegura que no tendría ningún problema en encontrarse con Ana: "Pero si es que yo no tengo que hablar con ella nada. Estaría feliz de verla porque es que no tengo nada en contra de ella. Nada. Que quiero que sea feliz, que tiene un nieto, oye, que lo disfrute, que tiene cinco hijos, que sea feliz".