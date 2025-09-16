Emma García defiende las protestas de La Vuelta y frena a una colaboradora que intentaba dar un mensaje de Almeida: "No nos vamos a meter"

Emma García ha tenido que ponerse seria este fin de semana durante la emisión en directo del programa que presenta en Telecinco. Fiesta es un espacio para hablar de temas sociales, corazón, reallities y también temas de actualidad. La Vuelta Ciclista a España era uno de los temas que estaba en la escaleta (al previsión de temas) ya que los ciclistas llegaban a la capital para completar la útlima etapa el domingo. Las protestas por Palestina obligaron a suspender la carrera a 50 kilómetros de la meta. Este hecho generó un gran debate entre los colaboradores de los progamas que retransmitían en directo lo que estaba ocurriendo.

En "La roca", en La Sexta, dos colaboradores se enfrentaron por sus diferentes puntos de vista. En Telecinco, en "Fiesta", fue la presentadora la que impuso su ley para evitar caer en debates políticos. "Se ha suspendido la vuelta ciclista a España, es la primera vez que esto sucede porque Madrid realmente ha quedado absolutamente tomado por las protestas", decía Nieves Herrero. "Era la final y se preveía algo así", añadía la presentadora que conectaba inmediatamente con el reportero Marco Lopezosa, desplazado en la zona.

Entre el caos de las primeras informaciones, García describía lo que había visto: "En las imágenes que estamos viendo están protestando de forma pacífica, están protestando y así da gusto, todo el mundo tiene derecho a protestar y más por esto". Abría así el debate, que luego cortaba.

Nives Herrero intentó leer un mensaje de Almeida en el que culpaba a Pedro Sánchez por alentar a los protestantes y abocar a la suspensión de la Vuelta. Emma García le cortó. Bueno no nos vamos a meter ahí", decía la presentadora. "Pero espera un momento es que lo está diciendo el alcalde, soy informadora", se quejaba Nieves Herrero. "Pero es que no nos vamos a meter ahí", insistía la presentadora, descartando politizar la tertulia.

Lo sucedido en Madrid no tenía precedentes y desde Fiesta invitaron a María Blanco, presentadora de Informativos Telecinco durante el fin de semana para que acudiese al plató a contar la última hora de lo ocurrido.