Javier Tudela rompe su silencio tras revelarse la enfermedad de su mujer, Marina Romero: “Vamos con todo y a por todo”

La boda de Makoke con Gonzalo, prevista para este fin de semana en Ibiza, fue suspendida a última hora. El motivo no fue una ruptura como se especuló, sino una cuestión de salud familiar que poco a poco se ha hecho pública: Marina Romero, pareja de Javier Tudela, está enferma.

Marina habla por primera vez

Ha utilizado su cuenta de Instagram para dirigirse por primera vez a sus seguidores sobre su situación. En una carta emotiva, habla del “miedo”, de “los días más difíciles”, reconoce lo mucho que está sufriendo, pero también la fuerza de tener al lado a Javier Tudela quien no la suelta ni un segundo.

En las redes sociales Marina compartió fotos en las que aparece en una camilla de hospital, con vía intravenosa, escenas que han servido para entender la gravedad del asunto aunque no se haya hecho público el diagnóstico exacto. Esa transparencia limitada ha generado respeto y numerosos mensajes de cariño de seguidores y allegados.

La reacción de Javier: apoyo y positivismo

Aunque Javier Tudela aún no había hablado mucho públicamente tras la publicación de Marina, sí ha reaparecido expresando gratitud por el cariño recibido. Compartió una foto desde el coche, en la que aparece medio rostro cubierto con gafas de sol, junto al mensaje esperanzador: “Vamos con todo y a por todo”.

Makoke emocionada, pero fuerte

Makoke, madre de Javier, reconoció públicamente en el programa Fiesta lo que ha supuesto esta situación para ella. Entre lágrimas, explicó que no entendía antes cuánta fortaleza tiene su hijo, que ha estado pendiente de Marina, haciéndola reír incluso en momentos duros, cuidándola, siendo un apoyo constante.

Fuerza, unidad y esperanza familiar

En medio de las adversidades, la familia ha mostrado un fuerte lazo de unión. Marina agradece el acompañamiento de su pareja, de Makoke, de sus hijos – Javier y Bianca –, y resalta que lo más difícil no les ha quitado las ganas de seguir adelante. El mensaje claro es que sí, vendrán días complicados, pero también crecimiento, amor y la certeza de que, juntos, pueden salir fortalecidos.