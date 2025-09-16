Kiko Rivera, desesperado por recuperar a Irene Rosales: “Me arrepiento de todo”

Kiko Rivera no consigue levantar cabeza. Desde que anunciara su ruptura con Irene Rosales, el DJ se ha mostrado roto, apagado y con las emociones a flor de piel. Quienes le rodean aseguran que se le ha visto llorar entre bambalinas, incapaz de ocultar el dolor que siente, aunque luego intente recomponerse bajo los focos para cumplir con sus compromisos profesionales.

Arrepentido y con ganas de una segunda oportunidad

El artista reconoce que se arrepiente de muchas de sus actitudes del pasado y que su gran objetivo es recomponer su vida junto a Irene. Recién instalado en su nueva vivienda de medio millón de euros en Mairena del Aljarafe, Kiko habría abierto conversaciones con su exmujer en busca de una segunda oportunidad.

“Quiero volver a ser feliz con ella”, habría confesado en su entorno, dejando claro que, pese a las dificultades, Irene sigue siendo su gran amor.

Irene Rosales mira hacia adelante

Pero mientras él intenta recomponer los pedazos de su matrimonio, la sevillana parece haber pasado página. Siempre discreta, Irene ha manifestado que no quiere seguir sufriendo ni repetir errores del pasado. Años de perdones y segundas oportunidades la han llevado ahora a tomar una decisión firme: rehacer su vida lejos de las polémicas.

De hecho, en su círculo más cercano se comenta que Irene habría encontrado estabilidad en un joven alejado del foco mediático, alguien que le da la tranquilidad que tanto necesitaba.

El futuro de Kiko

Ante este escenario, Kiko se siente hundido, pero no pierde la esperanza de que algún día puedan reconciliarse. Por ahora, se aferra a su música, a sus hijas y al cariño de los suyos, intentando no derrumbarse del todo mientras afronta la que quizá sea la etapa más complicada de su vida.