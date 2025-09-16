Kiko Rivera, desesperado por recuperar a Irene Rosales: “Me arrepiento de todo”
El hijo de Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida
Kiko Rivera no consigue levantar cabeza. Desde que anunciara su ruptura con Irene Rosales, el DJ se ha mostrado roto, apagado y con las emociones a flor de piel. Quienes le rodean aseguran que se le ha visto llorar entre bambalinas, incapaz de ocultar el dolor que siente, aunque luego intente recomponerse bajo los focos para cumplir con sus compromisos profesionales.
Arrepentido y con ganas de una segunda oportunidad
El artista reconoce que se arrepiente de muchas de sus actitudes del pasado y que su gran objetivo es recomponer su vida junto a Irene. Recién instalado en su nueva vivienda de medio millón de euros en Mairena del Aljarafe, Kiko habría abierto conversaciones con su exmujer en busca de una segunda oportunidad.
“Quiero volver a ser feliz con ella”, habría confesado en su entorno, dejando claro que, pese a las dificultades, Irene sigue siendo su gran amor.
Irene Rosales mira hacia adelante
Pero mientras él intenta recomponer los pedazos de su matrimonio, la sevillana parece haber pasado página. Siempre discreta, Irene ha manifestado que no quiere seguir sufriendo ni repetir errores del pasado. Años de perdones y segundas oportunidades la han llevado ahora a tomar una decisión firme: rehacer su vida lejos de las polémicas.
De hecho, en su círculo más cercano se comenta que Irene habría encontrado estabilidad en un joven alejado del foco mediático, alguien que le da la tranquilidad que tanto necesitaba.
El futuro de Kiko
Ante este escenario, Kiko se siente hundido, pero no pierde la esperanza de que algún día puedan reconciliarse. Por ahora, se aferra a su música, a sus hijas y al cariño de los suyos, intentando no derrumbarse del todo mientras afronta la que quizá sea la etapa más complicada de su vida.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza