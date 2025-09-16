Kiko Rivera presume de su nueva ilusión tras su separación de Irene Rosales

Kiko Rivera atraviesa un momento decisivo en su vida personal y profesional. Tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, el hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales han puesto fin a su relación en los mejores términos posibles, manteniendo una relación cordial por el bien de sus pequeñas. Sin embargo, mientras la sevillana se refugia en el deporte y en nuevas rutinas para superar esta etapa, el DJ ha encontrado una ilusión renovada en su trabajo.

“Cerrando algo que me hace mucha ilusión para este año y además en Sevilla. En unos días os cuento”, escribía Kiko en sus redes sociales, brindando con una copa de vino en una comida de trabajo. Aunque no ha desvelado aún los detalles, su entusiasmo deja claro que se trata de un proyecto profesional que le motiva en medio de esta nueva etapa como soltero.

Pese a la ilusión de este nuevo reto, el propio Kiko no esconde que está viviendo un proceso doloroso. Durante su último concierto en Lugo, confesó a su público que estaba en “el peor momento” de su vida y que aquella era su primera actuación sin Irene a su lado. Aun así, animó a sus seguidores a disfrutar de la noche y a dejar los problemas a un lado: “Hoy venimos a pasarlo bien”.

En paralelo, se ha sabido que Kiko ya ha estrenado un nuevo hogar en Mairena de Aljarafe, a tan solo unos minutos de la casa de Irene y sus hijas. Una vivienda valorada en medio millón de euros con la que cumple su sueño de ser propietario, algo que llevaba tiempo persiguiendo. Este paso confirma que la separación con Irene es definitiva, aunque el divorcio se esté tramitando con buen entendimiento y sin conflictos.

Por su parte, Irene Rosales se muestra reflexiva en redes sociales, compartiendo mensajes de autoayuda y frases de superación, dejando claro que está centrada en cuidarse física y emocionalmente. Mientras tanto, ambos han demostrado que la prioridad sigue siendo la misma: el bienestar de sus hijas, a quienes acompañan juntos al colegio y con las que disfrutan de planes familiares a pesar de su ruptura.