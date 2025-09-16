Marta Riesco rompe su silencio y desvela los detalles más duros de su ruptura con Antonio David
La periodista se sincera como nunca
Marta Riesco ha vuelto a hablar de su tormentosa relación con Antonio David Flores, y lo ha hecho sin tapujos en el programa No somos nadie. La periodista relató cómo aquella historia, que comenzó con la ilusión de ser “el amor de su vida”, terminó sumiéndola en un profundo desgaste emocional que afectó a su salud mental, a su familia y hasta a su trabajo.
Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Marta confesó que tras la ruptura se vio “destrozada”, sin empleo y teniendo que volver a casa de su madre, quien incluso llegó a ingresarla para protegerla en uno de los momentos más oscuros de su vida. Pero lo que más sorprendió fue su revelación sobre el “remate final”: Antonio David se presentó en su casa apenas dos días después de dejarla para esconderse de la prensa y reconciliarse con ella en secreto.
“Hicimos de todo menos jugar al parchís”, confesó Marta con ironía, añadiendo que el exguardia civil le pidió mantener ocultos esos encuentros porque “nadie de su familia quería saber que se seguían viendo”. Una situación que, según ella, marcó un antes y un después en su vida: “Fue el momento en que abrí los ojos y entendí lo mucho que me había destruido esta relación”.
Hoy, sin embargo, Marta vive un presente muy distinto. Recompuesta y con una sonrisa renovada, la periodista disfruta de una etapa de estabilidad junto a su novio, Alejandro Caraza. Una relación sólida, con planes de boda y familia, que ha devuelto a Marta la ilusión y la paz que tanto necesitaba.
