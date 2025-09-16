Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala 0

'OT 2025' se estrenó con un ganador de 'La Voz', un corista de Rels B y una dedicación muy especial de Chenoa: "Va por ti"

La gala 0 escogió a los 16 concursantes que entran en la academia, dejando a los otros dos a las puertas del concurso

Chenoa en 'OT 2025'

Chenoa en 'OT 2025' / Prime Video

Kevin Rodríguez

Tenerife

'OT 2025' dio anoche el pistoletazo de salida en Prime Video. El talent show de Gestmusic recibió a los 18 aspirantes a entrar en la academia, renovó su jurado casi por completo, contó con un ganador de 'La Voz, un corista de Rels B y emocionó con una dedicación muy especial.

La gala comenzó con las actuaciones de los 18 aspirantes: Claudia Arenas, Max, Cristina, Judit, Lucía Casani y Téyou (corista de Rels B) consiguieron el pase directo. A continuación, Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero se retiraron a deliberar para seleccionar a otros ocho concursantes.

Guillo Rist, Olivia, Carlos, Martín Thino, Guille Todelano, Salma de Diego, Laura Muñoz y Javier Crespo (ganador de 'La Voz 2022') fueron los elegidos por los cuatro jueces para cruzar la pasarela. Por su parte, los profesores le dieron la oportunidad a María Cruz y el público se decantó por Iván Rojo, dejando a Sam y Quique fuera de la academia.

Además, la gala contó con el regreso de Miriam Rodríguez (finalista de OT 2017) y una dedicación especial de Chenoa a Tony Cruz, fallecido este verano: "Uno de los creadores, ¡va por ti, cariño mío, que estás con la escaleta ahí apuntando! Va por ti de parte de todo el equipo".

