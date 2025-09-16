Terelu Campos denuncia suplantación de identidad en redes: “Pone en mi boca manifestaciones que nunca he hecho”

La colaboradora de televisión, en plena vorágine mediática por su tenso reencuentro con Rocío Flores en ¡De Viernes!, ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para aclarar que un perfil falso le está atribuyendo declaraciones que jamás ha pronunciado. “Esa no soy yo. Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías”, escribió indignada, acompañando el mensaje con la captura del perfil en cuestión.

La hija de María Teresa Campos ha recibido el apoyo inmediato de seguidores y amigos, que han agradecido su rápida reacción. Y no es para menos: el falso perfil publicaba mensajes relacionados con su amistad con Rocío Carrasco y sus críticas hacia Antonio David Flores, poniendo a Terelu en una situación delicada que podría dañar aún más su imagen pública.

El enfado llega tras una de las noches más tensas de la televisiva familia Flores-Campos. En el programa ¡De Viernes!, Rocío lanzó varios reproches a la presentadora, llegando a afirmar con contundencia: “Me sorprende porque no te he visto a ti en mi vida. Has coincidido conmigo tres veces”. Un cara a cara que dejó momentos de máxima tensión y que, ahora, algunos han intentado aprovechar para crear polémica a costa de la imagen de Terelu.

Con esta denuncia pública, la colaboradora deja claro que no piensa permitir que usen su nombre para difundir mensajes falsos. “Ruego a los responsables que hagan desaparecer y bloquear algo que no me pertenece”, exigía en su comunicado. Una firme declaración que evidencia que Terelu Campos está cansada de ser el centro de rumores y está dispuesta a dar un golpe en la mesa.