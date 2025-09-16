La triunfita a la que relacionan con Miguel Ángel Silvestre no se calla: "¡Qué suerte que se hable de mí!"

Tras su ruptura el pasado mayo con Rebeca Toribio después de casi dos años de discreta relación, Miguel Ángel Silvestre vuelve a protagonizar titulares por su vida amorosa después de que 'Las mamarazzi', Lorena Vázquez y Laura Fa, hayan revelado en su podcast que el actor habría tenido un apasionado encuentro este verano en Ibiza con la concursante de 'Operación Triunfo 2017' Nerea Rodríguez, tras un "tiempo flirteando fuertemente" a través de redes sociales.

En el punto de mira por su posible romance con uno de los hombres más deseados de nuestro país, la artista reaparecía este sábado en la gala de estreno de 'Bailando con las estrellas' -talent en el que participa junto a otras celebrities como Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, o Manu Tenorio- y, como no podía ser de otra manera, el presentador Jesús Vázquez le preguntaba por el protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso'.

Nerea Rodríguez Habría Vivido Una Noche De Amor Con Miguel Ángel Silvestre Este Verano En Ibiza / EUROPA PRESS

"Te vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera. Cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza", advertía a Nerea antes de su actuación, mientras Valeria Mazza, entre risas, le confesaba que "yo te envidio, querida, te lo digo así, te envidio".

Tras su actuación, Jesús le preguntaba por Miguel Ángel y la cantante, visiblemente incómoda, esquivaba el tema como podía: "Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile". "¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!. ¿Qué te voy a decir? Que estoy encantada" ha respondido a la insistencia del presentador de si no le iba a contar nada sobre su supuesta noche de amor con el actor.

Dejando claro que no quiere hablar del tema -quien sabe si porque están iniciando una relación y no quiere estropearla por la presión mediática- Nerea ha asistido este lunes a la fiesta con la que YO DONA ha celebrado el arranque de la Semana de la Moda de Madrid en el marco de su 20º aniversario y, lejos de la simpatía que siempre suele mostrar ante las cámaras (cuando le preguntan por algunas compañeras de 'OT' como Aitana, Ana Guerra o Lola Índigo) ha pasado de largo por el photocall haciendo oídos sordos a la prensa deseosa de saber qué hay de cierto en que ha vivido un romance de verano con Miguel Ángel Silvestre.