El té verde, el secreto natural que promete un cabello más fuerte y sano
Puede convertirse en la diferencia entre un pelo débil y una melena más fuerte y llena de vida
La infusión más popular de Asia se suma al mundo beauty como aliado capilar, aunque los expertos insisten: es un complemento y no una solución milagrosa.
Un aliado lleno de antioxidantes
El té verde, con su inconfundible sabor y sus múltiples beneficios para la salud, ha encontrado un nuevo terreno donde brillar: el cuidado del cabello. Sus antioxidantes, en especial el galato de epigalocatequina (EGCG), protegen los folículos pilosos del daño y favorecen el crecimiento capilar. Además, la cafeína presente en la planta estimula los folículos, ayudando a que el pelo luzca más fuerte y denso.
Aplicado como enjuague capilar frío, bebido en infusión o incluso en suplementos (estos últimos siempre bajo recomendación médica), el té verde se presenta como una alternativa natural para reforzar la melena, combatir la inflamación del cuero cabelludo y dar un empujón extra al volumen.
Lo que dice la ciencia… y Harvard
Un estudio publicado en Phytomedicine Plus reveló que aplicar extracto de té verde durante tres meses mejoró la densidad y grosor del cabello en personas con alopecia leve. La razón: sus propiedades antioxidantes y su capacidad para mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.
Sin embargo, Harvard Medical School pone los pies en la tierra. Aunque reconoce su potencial, aclara que la mayoría de las investigaciones sólidas se han hecho en laboratorio o en animales. En humanos, los resultados son todavía preliminares.
Precauciones y uso responsable
El té verde no es una cura definitiva contra la caída del cabello, sino un complemento dentro de un estilo de vida saludable. Harvard recuerda que abusar de suplementos puede traer efectos secundarios como insomnio, nerviosismo o problemas digestivos, además de interactuar con ciertos medicamentos.
Por ello, la clave está en mantener expectativas realistas y acompañar su consumo con hábitos saludables: buena alimentación, ejercicio regular y una rutina de cuidado capilar adecuada.
