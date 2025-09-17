Ágatha Ruiz de la Prada sorprende a David Broncano con una inesperada proposición de matrimonio en directo

Ágatha Ruiz de la Prada no deja de reinventarse, y esta vez lo ha hecho mostrando su faceta más divertida y espontánea en su visita al programa La Revuelta, presentado por David Broncano. La diseñadora, que acudía para presentar su libro Todo por un plan, terminó convirtiéndose en protagonista de un momento televisivo que nadie esperaba: ¡le pidió matrimonio al presentador en pleno directo!

Todo sucedió durante una distendida conversación en la que Broncano sacó a relucir los títulos nobiliarios de Ágatha, recordando que es marquesa de Castelldosríus, con Grandeza de España, y baronesa de Santa Pau. Ante la curiosidad del cómico sobre si él podría heredar esos títulos en caso de casarse con ella, Ágatha no dudó en lanzarle la propuesta con una sonrisa pícara: “Nos podemos casar”.

La ocurrencia arrancó las risas y aplausos del público, mientras Broncano, rápido de reflejos, bromeaba sobre si se convertiría en noble y cómo sería su relación con la Diputación de la Grandeza. “A mí el sindicato de nobles me odia”, revelaba la diseñadora, asegurando que fue ella quien consiguió que las mujeres pudieran heredar títulos nobiliarios en igualdad con los hombres.

Entre confidencias, risas y anécdotas, Ágatha también confesó que la Inteligencia Artificial le ha ayudado en la organización de su último desfile, demostrando que está más actual que nunca.

Una entrevista que lo tuvo todo: moda, títulos nobiliarios, confesiones inesperadas y hasta una surrealista proposición de matrimonio que deja claro que Ágatha Ruiz de la Prada siempre sabe cómo sorprender.