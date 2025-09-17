Ana Obregón rompe su silencio sobre Mar Flores: “Alessandro se enamoró de ella”

En plena etapa de serenidad gracias a su nieta Ana Sandra, Ana Obregón ha vuelto a convertirse en protagonista del panorama mediático. El motivo: las explosivas memorias de Mar Flores, Mar en calma, donde la modelo rescata episodios de su vida privada que han reabierto viejas heridas.

Fiel a su estilo directo, la actriz y presentadora no ha dudado en responder desde el plató de Y ahora Sonsoles, dejando claro que no piensa quedarse callada: “¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto?”.

La defensa de Fernando Fernández Tapias

Visiblemente molesta, Ana pidió respeto hacia la memoria de quien fuera su pareja, el empresario Fernando Fernández Tapias: “Era una persona maravillosa, un gran padre y un hombre cariñoso. Me da mucha pena que se le recuerde como alguien al que le pusieron los cuernos. Mar, para ya con estas cositas”.

Un triángulo con Alessandro Lequio

Donde no dejó lugar a dudas fue en torno a la supuesta infidelidad de Mar: según Ana, la modelo sí mantuvo una relación con su ex, Alessandro Lequio, mientras seguía con Fernández Tapias. “Un día Alessandro llega a mi casa y me dice: ‘Estoy saliendo con Mar’. Yo no le creía, porque ella estaba con Fernando. Pero Alessandro se enamoró de ella”, confesó.

Pese a la tensión, Obregón quiso zanjar el tema subrayando que no siente celos ni rencor: “Yo ya estaba separada desde hacía dos años. Sé mucho sobre Mar, pero no quiero hacer daño. Punto y pelota”.

Perdón y heridas que aún duelen

Más allá de los reproches, la actriz mostró su lado más humano al recordar lo que más le dolió de las palabras de Mar: el comentario sobre el “karma” en relación a la tragedia de Alessandro Lequio y la pérdida de su hijo Aless. “Nadie merece algo así. Pero incluso eso lo perdono, porque creo que ningún padre ni ninguna madre merece perder a un hijo”.

Ana, en paz con el pasado

Lejos de avivar la guerra, Ana Obregón dejó claro que lo único que desea es tranquilidad. “Me da igual lo que se dijeran Alessandro y Mar. Yo quiero vivir tranquila. No tengo nada en contra de ella, ojalá sea feliz con sus cinco hijos y su nieto”.