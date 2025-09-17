Anita Williams aclara su encuentro con Montoya: “No era una quedada romántica”
Anita Williams rompe su silencio tras ser pillada con Montoya
Anita Williams, recién estrenada como colaboradora de Vamos a ver, ha querido zanjar los rumores que apuntaban a una reconciliación con Montoya tras ser vistos juntos en un vídeo que circula por redes sociales.
La exconcursante de Supervivientes explicó en el programa que el motivo de ese encuentro no fue sentimental, sino la necesidad de hablar cara a cara después de lo vivido: “Tuvimos una conversación telefónica, pero así las cosas no se arreglan; por eso decidimos vernos en persona”.
Molesta por las especulaciones, Anita recalcó que la reunión fue cordial y sin discusiones: “No tengo ningún interés en que se hable de nosotros y estoy harta de que todo se magnifique. No era una quedada romántica”.
La influencer aclaró también que busca dar normalidad a su relación con Montoya, ya que formó parte de su entorno familiar y mantiene contacto con su hijo. “Nosotros hemos conseguido entendernos, pero mi prioridad es mi vida personal y el bienestar de mi hijo”, sentenció, dejando claro que no hay reconciliación a la vista.
