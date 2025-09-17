Carlo Costanzia rompe con su madre Mar Flores tras la publicación de Mar en calma
Carlo Costanzia y Mar Flores atraviesan su momento más tenso
Lo que iba a ser un proyecto de unión se ha transformado en una brecha casi irreparable: Carlo Costanzia está profundamente molesto con su madre, Mar Flores, tras la publicación de sus memorias.
La exmodelo lanzó hace unas semanas Mar en calma, un libro en el que repasa su vida personal y profesional. Sin embargo, el hecho de incluir pasajes sobre su hijo ha provocado la reacción más dura: Carlo no solo mostró su malestar, sino que incluso llegó a plantearse romper el contrato que le une a ella en el programa Decomasters.
Según varios periodistas, madre e hijo atraviesan un momento crítico: “No se dirigen la palabra. Es insostenible”, aseguró Alexia Rivas, apuntando a un distanciamiento total.
La tensión se hizo evidente en el último rodaje de Decomasters, donde Carlo, serio y distante, evitó coincidir con Mar incluso en los descansos. Mientras tanto, la modelo intentaba integrarse con el resto de concursantes, dejando patente la frialdad con su hijo.
Todo apunta a que, lejos de fortalecer su vínculo, este proyecto televisivo y literario ha dejado al descubierto las heridas de una relación que nunca ha estado libre de desencuentros.
