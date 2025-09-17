Carlo Costanzia rompe con su madre Mar Flores tras la publicación de Mar en calma

Lo que iba a ser un proyecto de unión se ha transformado en una brecha casi irreparable: Carlo Costanzia está profundamente molesto con su madre, Mar Flores, tras la publicación de sus memorias.

La nuera de Mar Flores, muy crítica con sus memorias: "Conozco muy bien a la familia paterna de Carlo" / Instagram

La exmodelo lanzó hace unas semanas Mar en calma, un libro en el que repasa su vida personal y profesional. Sin embargo, el hecho de incluir pasajes sobre su hijo ha provocado la reacción más dura: Carlo no solo mostró su malestar, sino que incluso llegó a plantearse romper el contrato que le une a ella en el programa Decomasters.

Según varios periodistas, madre e hijo atraviesan un momento crítico: “No se dirigen la palabra. Es insostenible”, aseguró Alexia Rivas, apuntando a un distanciamiento total.

Carlo Costanzia y Mar Flores no se dejaron ver juntos en ningún momento en el rodaje de 'Decomasters' este martes. / Europa Press

La tensión se hizo evidente en el último rodaje de Decomasters, donde Carlo, serio y distante, evitó coincidir con Mar incluso en los descansos. Mientras tanto, la modelo intentaba integrarse con el resto de concursantes, dejando patente la frialdad con su hijo.

Todo apunta a que, lejos de fortalecer su vínculo, este proyecto televisivo y literario ha dejado al descubierto las heridas de una relación que nunca ha estado libre de desencuentros.