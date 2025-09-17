Gloria Camila rompe su silencio sobre Ortega Cano y Marina, la mujer que trabaja para la familia: “Es como una segunda madre para mí”
Gloria Camila abre su corazón en Supervivientes All Stars
Gloria Camila Ortega atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida en Supervivientes All Stars 2. Pese a la dureza del concurso y el dolor por la reciente pérdida de Michu, la hija de Ortega Cano no ha dudado en abrir su corazón en Honduras para hablar de lo que más quiere: su familia.
Durante la última gala de Tierra de Nadie, la concursante recordó con orgullo a su padre, al que definió como “un señor de los pies a la cabeza” y reveló lo mucho que se preocupa por ella: “Estaba nerviosillo cuando supo que venía, no le hacía gracia verme sufrir, pero siempre apoya mis decisiones”.
Pero, además, Gloria quiso despejar rumores sobre la verdadera relación entre Ortega Cano y Marina, la mujer que lleva años trabajando con ellos. Sus palabras fueron claras y llenas de cariño: “Marina es una más de la familia. Me cuidó cuando faltó mi madre, es como mi tía, una segunda madre. Le debemos muchísimo”.
Sobre el vínculo que une a Marina con su padre, la concursante fue tajante: “Se respetan y se quieren mucho, pero es un amor familiar”.
Mientras tanto, Ortega Cano prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, alejado de focos y redes, aunque, según su entorno, sigue de cerca cada paso de su hija en el reality. Su defensor en plató lo confirmó: el exdiestro está “orgulloso y emocionado” al escuchar cómo Gloria habla de él con tanto cariño, dejando claro que, a pesar de la distancia, la unión familiar sigue más fuerte que nunca.
