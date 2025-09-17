Gloria Camila rompe su silencio sobre Ortega Cano y Marina, la mujer que trabaja para la familia: “Es como una segunda madre para mí”

Gloria Camila Ortega atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida en Supervivientes All Stars 2. Pese a la dureza del concurso y el dolor por la reciente pérdida de Michu, la hija de Ortega Cano no ha dudado en abrir su corazón en Honduras para hablar de lo que más quiere: su familia.

Durante la última gala de Tierra de Nadie, la concursante recordó con orgullo a su padre, al que definió como “un señor de los pies a la cabeza” y reveló lo mucho que se preocupa por ella: “Estaba nerviosillo cuando supo que venía, no le hacía gracia verme sufrir, pero siempre apoya mis decisiones”.

Pero, además, Gloria quiso despejar rumores sobre la verdadera relación entre Ortega Cano y Marina, la mujer que lleva años trabajando con ellos. Sus palabras fueron claras y llenas de cariño: “Marina es una más de la familia. Me cuidó cuando faltó mi madre, es como mi tía, una segunda madre. Le debemos muchísimo”.

Sobre el vínculo que une a Marina con su padre, la concursante fue tajante: “Se respetan y se quieren mucho, pero es un amor familiar”.

Mientras tanto, Ortega Cano prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, alejado de focos y redes, aunque, según su entorno, sigue de cerca cada paso de su hija en el reality. Su defensor en plató lo confirmó: el exdiestro está “orgulloso y emocionado” al escuchar cómo Gloria habla de él con tanto cariño, dejando claro que, a pesar de la distancia, la unión familiar sigue más fuerte que nunca.