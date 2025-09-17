Lucas da marcha atrás y niega tensiones con Andy: “Son habladurías sin sentido”

Durante días, los rumores sobre una fuerte crisis entre Andy y Lucas encendieron las redes, sobre todo después de que el documental Me quedo conmigo recogiera unas declaraciones en las que Lucas parecía cuestionar la disciplina de su compañero. Sin embargo, el artista ahora ha querido aclarar sus palabras y asegura que no hay ningún problema entre ellos.

“Se tiene que ver bien el contexto de esas frases. No tienen ni pies ni cabeza y nos entristece que se malinterprete lo que decimos”, comentó en declaraciones a Informalia. El cantante recalcó que las supuestas diferencias son solo “habladurías” y que la amistad con Andy sigue intacta.

El malestar se disparó cuando Andy, sin nombrar a su compañero, publicó varios mensajes en sus redes que muchos interpretaron como una respuesta directa: “Cuando no pueden vencerte, intentan ensuciar tu nombre”, escribió, alimentando la especulación de un distanciamiento.

Con esta rectificación, Lucas busca zanjar la polémica y centrar la atención en lo que realmente importa: la música que ambos comparten desde hace más de dos décadas.