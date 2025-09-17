Lucas da marcha atrás y niega tensiones con Andy: “Son habladurías sin sentido”
El dúo gaditano vuelve al centro de la polémica
Durante días, los rumores sobre una fuerte crisis entre Andy y Lucas encendieron las redes, sobre todo después de que el documental Me quedo conmigo recogiera unas declaraciones en las que Lucas parecía cuestionar la disciplina de su compañero. Sin embargo, el artista ahora ha querido aclarar sus palabras y asegura que no hay ningún problema entre ellos.
“Se tiene que ver bien el contexto de esas frases. No tienen ni pies ni cabeza y nos entristece que se malinterprete lo que decimos”, comentó en declaraciones a Informalia. El cantante recalcó que las supuestas diferencias son solo “habladurías” y que la amistad con Andy sigue intacta.
El malestar se disparó cuando Andy, sin nombrar a su compañero, publicó varios mensajes en sus redes que muchos interpretaron como una respuesta directa: “Cuando no pueden vencerte, intentan ensuciar tu nombre”, escribió, alimentando la especulación de un distanciamiento.
Con esta rectificación, Lucas busca zanjar la polémica y centrar la atención en lo que realmente importa: la música que ambos comparten desde hace más de dos décadas.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Muere un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en la Autovía del Cantábrico en Valdés