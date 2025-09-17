El marido de María Pombo rompe su silencio tras la polémica de la influencer con la lectura: "Está disfrutando"
"Es un tema que ya ha pasado, que cada uno lo puede interpretar de una manera u de otra", asegura
Pablo Castellano ha reaparecido impoluto en el desfile de Pedro del Hierro -durante la presentación de su nueva colección en la MBFWM- con un estilismo de la marca y allí ha hablado de cómo afronta convertirse en familiar numerosa en pocas semanas.
El influencer ha confesado que María Pombo se encuentra "súper bien, en el último trimestre y súper bien, con muchas ganas", al igual que él, de conocer a su tercer hijo.
Además, ha desvelado que su hijo Martín" está "haciendo de hermano mayor con Vega y son muy buenos", de hecho "con Vega ha tenido pocos celos, la protege y la cuida mucho", lo que les hace estar "muy contentos".
Pablo ha desvelado que no está "nada asustado, de hecho tengo muchas ganas, me apetece, las responsabilidades y los miedos aumentan, pero estamos muy contentos y muy felices" y lo afronta "con muchísimas ganas e ilusión" aunque ha reconocido que "hay cosas que te preocupaban al principio y ahora no, y otras que ya conoces lo que es tener un hijo y le das más importancia".
Por último, restando importancia a la polémica en la que se ha visto envuelta su mujer por la afirmación que hizo en redes sobre la lectura, Castellano ha dejado claro que "es un tema que ya ha pasado, que cada uno lo puede interpretar de una manera u de otra" y que María está "viviendo el presente y disfrutando".
