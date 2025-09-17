Matamoros sorprende y se pronuncia sobre las memorias de Mar Flores: "Su razón tiene y es libre de contarlo"

Mar Flores está en el ojo del huracán mediático desde que vieron la luz sus memorias, 'Mar en calma'. A corazón abierto, la modelo narra los episodios más importantes de su vida sin dejarse nada en el tintero, siendo especialmente dura con su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole -rememorando el maltrato físico y psicológico que sufrió a manos del italiano, y cómo sustrajo a su hijo Carlo de la guardería sin su permiso para llevárselo a Turín, pasando varios meses sin saber nada del pequeño hasta que consiguió recuperarlo- y con los que define como sus 'jinetes del apocalipsis', que intentaron hundirla y a punto estuvieron de hacer que tirase la toalla y acabase con todo, Alessandro Lequio, y Kiko y Coto Matamoros.

Una biografía que habría sentado muy mal a su hijo Carlo Costanzia, ya que al margen de las duras vivencias que revela junto a su padre (al que él está muy unido), hay un capítulo dedicado al novio de Alejandra Rubio, en el que su madre habla sin tapujos sobre su adicción a las drogas, su depresión o su paso por la cárcel, reconociendo la relación complicada y distante que han tenido durante años a pesar de que es su primogénito y le quiere muchísimo.

Según la revista 'Semana', Carlo estaría tan enfadado con Mar que habría intentado (sin éxito) romper el contrato para participar con su madre en el próximo programa de TVE, 'Decomasters'. Una información a la que ha reaccionado Laura Matamoros, que tiene muy buena relación tanto con su tía como con su primo: "Yo creo que eso no es verdad, pero bueno, aquí cada uno que diga lo que quiera. Hay tanto tormento en tanta familia que yo es que ya ni opino, es que no sé si es verdad o mentira" ha afirmado rotunda a su llegada a la gala de los premios 'Gen H Iconos de una Generación' de la revista '¡Hola!'.

Como confiesa, "todavía no me he leído el libro de mi tía porque estoy leyendo una saga bastante interesante que no puedo parar de leer, pero en cuando la termine juro que lo leo". "Aunque la verdad que sus memorias me las sé" asegura.

Dejando claro que no piensa posicionarse entre Mar o su padre -al que la modelo acusa de ser uno de los hombres que más daño le ha hecho- Laura reconoce que "tal vez llevo desconectada de eso mucho tiempo y no me he enterado". "Pero si es verdad que si mi tía ha contado ciertos episodios de su vida, su razón y su motivo tiene y libre es de hacerlo y sobre todo de llevarlo adelante como lo ha llevado" sentencia.

"Al final yo creo que habéis conocido mucho de su vida más por otras personas que por ella misma, ha sido el momento de contarlo, de contar ella su vida, su experiencia y sus memorias. Yo creo que cada uno es libre de hacer y contar lo que quiera" ha zanjado, revelando que ha hablado con Mar y le ha dado "todo el ánimo posible, que es de sobrina a tía".

Además, la influencer se ha pronunciado sobre el complicado momento que vive su hermana Anita Matamoros después de que su cuñada Marina Romero -pareja de Javier Tudela- haya hecho pública la enfermedad que padece y por la que Makoke ha suspendido su boda con Gonzalo: "La familia yo creo que en general no debe estar pasando un buen momento, sé que yo le he mandado todo el ánimo del mundo, y una enfermedad no lo quiere cualquiera, desde luego, y sea lo que sea, pase lo que pase, mi apoyo lo tienen todos" ha expresado emocionada.