Risto Mejide y Laia Grassi ponen fin a su romance exprés: cuatro meses de amor y un adiós inesperado

Lo que parecía el inicio de una historia sólida se ha convertido en una ruptura sorpresa. Risto Mejide y Laia Grassi, la experta en inteligencia artificial con la que el presentador empezó a salir en mayo, han decidido tomar caminos separados tras apenas cuatro meses de relación.

Según adelantaron Lorena Vázquez y Laura Fa en su pódcast Mamarazzis, la noticia ha pillado por sorpresa incluso al entorno más cercano de la pareja, que había visto cómo su relación se consolidaba con planes culturales y proyectos en común. No en vano, se dejaron ver en el Teatro Real de Madrid, disfrutaron juntos de citas públicas y Grassi llegó incluso a participar en Viajando con Chester, un gesto que muchos interpretaron como un paso importante en la vida sentimental del comunicador.

La ruptura llega justo en el arranque de la nueva temporada de Todo es mentira, el programa que Mejide conduce en Cuatro, y se suma a la lista de relaciones fallidas que el publicista ha protagonizado en los últimos años, entre ellas las que mantuvo con Ruth Jiménez, Laura Escanes, Natalia Almarcha y Grecia Castta.

Por su parte, Laia Grassi, de 37 años, continúa centrada en su faceta profesional. Formada en Bellas Artes, se ha convertido en una figura reconocida en el ámbito de la publicidad y la inteligencia artificial, donde dirige proyectos innovadores, imparte un máster y prepara la publicación de un libro.

De momento, ni Risto ni Laia se han pronunciado públicamente sobre los motivos de esta separación exprés, pero todo apunta a que la relación, aunque intensa, no logró consolidarse más allá de los primeros meses de ilusión.