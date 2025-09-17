Rosa roza la gloria en ‘Pasapalabra’: se queda a una letra de ganar el bote millonario
Rosa vivió una noche de infarto en Pasapalabra
Rosa ha protagonizado una de las noches más emocionantes en la historia reciente de Pasapalabra. La concursante gallega, que ya acumula 209 programas en el concurso de Antena 3, estuvo a punto de llevarse el ansiado bote de 2.128.000 euros. Y aunque lo rozó con la yema de los dedos, un tropiezo en la temida letra X le arrebató el premio en el último suspiro.
Con nervios de acero, Rosa llegó a la recta final de El Rosco con 24 aciertos, un logro que nunca antes había alcanzado en todo su recorrido por el programa. Todo apuntaba a que podía convertirse en la gran vencedora de la noche, pero al decidir arriesgarse con la última palabra falló… y se quedó a solo un paso de hacer historia.
Mientras tanto, su eterno rival Manu, que lleva más de 300 entregas a sus espaldas, prefirió la prudencia y se plantó con 22 aciertos, dejando toda la tensión en manos de la gallega. Aunque Rosa terminó la jornada con la derrota más dulce —ganó el programa del día y estuvo a punto de conseguir el bote—, lo cierto es que su nombre ya figura entre los momentos más recordados de Pasapalabra.
Una hazaña que demuestra que, aunque la suerte no estuvo de su lado, Rosa sigue imparable y cada vez más cerca de cumplir el sueño de llevarse a casa el bote millonario.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Muere un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en la Autovía del Cantábrico en Valdés