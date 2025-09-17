Úrsula Corberó irradia felicidad y presume de embarazo en su última publicación
La actriz presume de su tripita premamá
Úrsula Corberó vive uno de los momentos más dulces de su vida. Tras anunciar el pasado 9 de septiembre que espera su primer hijo junto a Chino Darín, la actriz ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una nueva publicación en Instagram.
En la imagen, un selfie frente al espejo, Úrsula posa con un conjunto sporty de Martine Rose que resalta sus curvas premamá, confirmando que la maternidad no está reñida con el estilo. Con coleta alta y su inconfundible flequillo baby bang, la intérprete luce radiante y natural, transmitiendo la felicidad de esta etapa.
La actriz acaba de finalizar el rodaje de Rose’s Baby en Londres, una dramedia dirigida por Trudie Styler en la que ha compartido escenas con estrellas internacionales como Antonio Banderas, Forest Whitaker y Richard E. Grant. Cerrado este capítulo profesional, ahora se prepara para volcarse en la nueva aventura de su vida: la maternidad.
Aunque tanto ella como Chino Darín han decidido llevar el embarazo con discreción, todo apunta a que esperaron al tercer mes de gestación para anunciarlo. Por ahora, no han revelado si esperan niño o niña, pero lo que sí ha quedado claro es que la pareja atraviesa una etapa de plenitud y complicidad que sus seguidores celebran con entusiasmo.
