El verdadero drama de Mar Flores que no ha contando durante la promoción de sus memorias: "No se hablan"

Después de asegurar la semana pasada que no sabía si su hijo Carlo Costanzia había leído ya sus memorias, Mar Flores se ha dejado ver este miércoles ante las cámaras tras la información que publica hoy la revista Semana de madre e hijo.

Al parecer, Mar y Carlo ya ha coincidido y... ¡ni se miran! Los dos están inmersos en el nuevo programa de televisión en el que van a participar, 'Decomasters', pero lo cierto es que su relación no atraviesa su mejor momento.

"No se hablan" asegura la revista 'Semana' este miércoles, desvelando que a raíz de leer las memorias de su madre Carlo habría intentado cancelar el contrato que tenía para participar como pareja de la modelo en el nuevo programa de TVE: "Ha tenido duras negociaciones para echar atrás el contrato porque no quería participar con su madre en este programa. No quiere trabajar con su madre, ni verla siquiera", apunta la publicación.

Ante esta información, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la modelo y al preguntarle por ello ha asegurado que "el lunes empezamos a grabar el programa y estamos encantados, felices los dos". Incluso ha soltado una carcajada al mencionarle si es cierto que no se pueden ni ver durante las grabaciones del concurso: "Ay, dios estamos encantados los dos".

Un entramado familiar de lo más complicado ya que el padre de Carlo habría tomado la decisión de demandar a su exmujer por el testimonio que narra en sus memorias sobre su relación. Además, el joven tampoco estaría nada contento con el relato de su madre sobre sus adicciones y su etapa en prisión.