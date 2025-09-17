A Victoria Federica le sale competencia: Carmen Thyssen, deslumbrante, eclipsa a la influencer en su último evento

El Hipódromo de Madrid se ha teñido de rojo este martes para acoger la gala de los premios 'Gen ¡H!, Iconos de una Generación', con los que la revista '¡Hola!' ha querido reconocer a los rostros más destacados de una generación brillante que están llamados a marcar historia en la cultura, la moda, la música y la sociedad del futuro.

En una noche única que no se quiso perder nadie, en la que Jota Abril actuó como maestro de ceremonias, y en la que Ona Mafalda o Álvaro de Luna se encargaron de la 'banda sonora', y en la que la publicación premió por su talento y su carisma a los referentes de la generación H que ya se están convirtiendo en protagonistas de la nueva era: Jaime Lorente, premio Icono del Cine); Laura Escanes, premio Estrella de la Comunicación; Isabelle Junot, premio New Healthy Life; Lola Lolita, premio Power Social Media; las princesas María Carolina y María Chiara de Borbón-Dos Sicilias, que recibieron el galardón en la categoría Compromiso; Alice Campello, premio Presencia e Influencia; Carolina Marín, premio Deporte y Superación; Dulceida, premio Ídolo de una Generación; y Lucía Rivera, premio Fashion Idol.

Pero si hubo dos premiadas que acapararon todos los flashes protagonizando un duelo de elegancia en clave aristocrática esas fueron Victoria Federica, reconocida con el galardón Estilo y Talento -"el estilo es ser uno mismo" expresaba muy emocionada al subir al escenario para recoger su reconocimiento de manos de su íntimo amigo Tomás Páramo-, y Carmen Thyssen- Bornemizza, que puso el broche de oro a la velada al recibir el premio Nueva Generación en el Arte.

Pidiendo paso como sucesora de su madre en el mundo del mecenazgo artístico, la joven tiene cada vez más protagonismo a nivel mediático a sus 19 años y, sin la compañía de la Baronesa Thyssen en esta ocasión deslumbró con un sofisticado vestido amarillo mantequilla de seda de inspiración lencera con escote asimétrico y detalle de cola partiendo del hombro en dorado.

Un look con el que rivalizó en elegancia con Victoria Federica, que brilló con luz propia con un dos piezas de Ze García compuesto por bermudas y chaqueta de inspiración oriental con las mangas abiertas y escote en uve, en un impactante color plateado con bordados tipo pasley y detalles de lentejuelas en negro.