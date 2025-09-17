Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición

Leire Martínez y Melody se unen al plantel de asesores, al que también se suman Becky G y Antoñito Molina

'La Voz Kids' se fija en 'OT' y Eurovisión para su próxima temporada en Antena 3. El talent show, que previsiblemente se emitirá en primavera, ya había desvelado a sus coaches, pero ahora ha hecho oficial a los asesores que les acompañarán durante los asaltos y las batallas.

Leire Martínez, que actualmente es jurado de 'OT' hará tándem con Edurne; Melody, que ganó protagonismo con su victoria en el Benidorm Fest y su participación en Eurovisión, acompañará a Luis Fonsi; Becky G será la asesora de Ana Mena; y Antoñito Molina formará pareja con Antonio Orozco, tal y como adelanta ABC y ha verificado YOTELE

Antes de la versión 'Kids', Antena 3 ofrecerá una nueva temporada de 'La Voz' adultos, que se estrena el próximo viernes a las 22:00 horas con Malú y Pablo López como repetidores y Yatra y Mika como debutantes.

Hallan muerto a un montañero de 68 años en el Pico Gilbo, en Riaño (León), en un rescate con participación asturiana

Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en una vivienda de Almería

Ana Tresguerres, la riberana que se planta ante "la discriminación" de los padres de partos múltiples

Muere un trabajador en la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse en un coche por un desnivel

El acusado de distribuir más de 180.000 archivos de pornografía infantil desde Gijón: "Solo descargaba los que eran de ‘lolitas’"

Matamoros sorprende y se pronuncia sobre las memorias de Mar Flores: "Su razón tiene y es libre de contarlo"

Francia ignora la presión de RTVE y confirma su participación en Eurovisión a pesar del genocidio en Gaza

