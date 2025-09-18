Adara Molinero, en el ojo del huracán: su enfrentamiento con Miri desata una ola de críticas en ‘Supervivientes’

Adara Molinero vuelve a estar en el centro de todas las miradas en ‘Supervivientes All Stars’. La que muchos llaman ya “reina de los realities” ha protagonizado un duro encontronazo con Miri Pérez-Cabrero, un momento que no solo marcó la gala, sino que también ha incendiado las redes sociales con una lluvia de críticas hacia la madrileña.

El choque con Miri: lágrimas y reproches en directo

Todo ocurrió en una pausa publicitaria. Según relató Jorge Javier Vázquez al volver al directo, Adara estaba visiblemente afectada después de que Miri interviniera en una conversación suya con Bosco Martínez-Bordiú. La exganadora no dudó en explicar entre lágrimas: “Estaba intentando hablar con Torres y ella venga a meterse. Me ha llevado al límite”.

Miri, intentando suavizar la situación, confesó que no quería verla llorar por algo así, pero también se defendió: “Me tiene entre ceja y ceja. Todo lo tiene que analizar y está esperando a ver si me equivoco”. Lejos de rebajar la tensión, Adara insistió en que se sentía presionada y cuestionada por varios de sus compañeros: “No hagas el papel, me acabas de llamar payasa. Noel, Torres y Miri están encima de mí todo el rato. Me lleva al límite completamente”.

Una reacción que divide opiniones

La intensidad de Adara es ya una de sus señas de identidad, pero en esta ocasión las redes no le han perdonado. Los comentarios han sido demoledores: “¿Cuándo se va a ir a la calle Adara?”, “Teatrera, vaya papelón se ha montado con Miri” o “El programa está empeñado en que sea protagonista y se están cargando la edición” son solo algunos de los mensajes más repetidos en X e Instagram.

Aun así, no todo son críticas: hay quienes aplauden su carácter y defienden que precisamente su espontaneidad y sus “dramas” son lo que da vida a la convivencia en Honduras.

¿Corre peligro su permanencia?

Lo cierto es que Adara parece estar viviendo una de sus etapas más complicadas en el concurso. Entre la presión del grupo y la reacción del público, la concursante se enfrenta ahora a un reto clave: ¿la salvarán sus seguidores más fieles o se cansará la audiencia de verla en el reality?

Por ahora, lo único seguro es que Adara Molinero ha vuelto a convertirse en la protagonista absoluta del programa, aunque no precisamente por las razones que ella quisiera.