Carmen Borrego se pronuncia sobre su relación con Rocío Carrasco: “El tema está muy superado”

Carmen Borrego reapareció este miércoles en la Semana de la Moda de Madrid, donde se celebraba el desfile del diseñador Félix Ramiro. La colaboradora no quiso perderse el gran momento de su hijo, José María Almoguera, que desfiló para la firma, y allí atendió a la prensa con la cercanía que la caracteriza.

Sobre el choque entre Terelu y Rocío Flores

Uno de los temas inevitables fue el sonado enfrentamiento que protagonizó su hermana, Terelu Campos, con Rocío Flores hace unos días. Carmen, prudente, defendió la postura de su hermana: “Cuando no puedes hablar, tienes que estar comedida”, deslizando que Terelu evitó pronunciarse más de la cuenta por respeto.

¿Y con Rocío Carrasco?

Ante la gran pregunta, Carmen fue clara: “Ese tema lo tenemos muy superado. El que sabe la verdad lo supera rápido”. Con estas palabras, quiso zanjar cualquier rumor sobre distanciamiento y confirmó que la relación entre las Campos y Rocío Carrasco sigue intacta. Eso sí, matizó: “El problema es que últimamente no nos vemos porque no coincidimos”.

Rocío Carrasco, volcada en nuevos proyectos

Mientras tanto, Rocío Carrasco atraviesa una etapa más discreta en televisión tras su participación en La familia de la tele. Ahora ha vuelto a la pantalla con un proyecto muy distinto: Hasta el fin del mundo, el reality de aventuras presentado por Paula Vázquez para TVE, donde viaja junto a su inseparable amiga Anabel Dueñas en una experiencia que promete emociones fuertes.

Con sus palabras, Carmen Borrego ha querido dejar claro que, pese a las polémicas y los rumores, la relación con Rocío Carrasco no está rota, sino marcada simplemente por la falta de coincidencias en sus apretadas agendas.