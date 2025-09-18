Guillermo Furiase se sincera sobre la situación económica de su madre, Lolita Flores: “Los he vivido, pero le pasa a todo el mundo”
Guillermo Furiase habla con madurez las dificultades del pasado
En plena Semana de la Moda de Madrid, Guillermo Furiase no solo acaparó flashes por su presencia en el desfile de Pedro del Hierro, también por abrir su corazón y hablar sin tapujos de su etapa vital y de los problemas económicos que su madre, Lolita Flores, atravesó en el pasado.
Un momento de madurez personal
El hermano de Elena Furiase reconoció estar viviendo una etapa de plenitud: “Ya pasando los treinta, es un punto de madurez importante, ahora ya hay canas, tomo vitaminas... pero estoy en un punto muy bueno de la vida”. Una reflexión que muestra a un Guillermo más sereno, consciente del camino recorrido y del lugar en el que se encuentra.
Sobre las deudas de Lolita con Hacienda
Al ser preguntado por las declaraciones recientes de Lolita sobre sus deudas con Hacienda, Guillermo no esquivó la cuestión: “Los he vivido, pero eso le pasa a todo el mundo. Hay momentos buenos y malos, además al trabajo que nos dedicamos... es un ‘sí’ y un ‘no’ de vez en cuando”. Con estas palabras dejó claro que, aunque las dificultades han estado presentes, también lo ha estado la capacidad de la familia Flores para reinventarse y salir adelante.
Orgullo de apellido y de legado
Más allá de los problemas económicos, Guillermo se mostró orgulloso del legado familiar: “Mi apellido ni me perjudica ni me beneficia, es un apellido que llevo con muchísimo orgullo, es mi familia al fin y al cabo, es una maravilla lo de los Flores”. Con esta declaración, dejó claro que, aunque el apellido abre puertas, es su esfuerzo y talento los que le han permitido consolidar su camino en el mundo del arte.
Guillermo, más maduro y seguro de sí mismo, demuestra que la fuerza de la familia Flores va mucho más allá de las dificultades, con un legado artístico y humano que sigue marcando generaciones.
