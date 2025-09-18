Kiko Rivera impone un “pacto de silencio” entre sus más allegados tras su separación de Irene Rosales: “Ha pedido a todos sus amigos que no comentemos nada”

Han pasado tres semanas desde que Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaron su separación tras once años juntos y dos hijas en común. Desde entonces, ninguno de los dos ha querido dar declaraciones a los medios, y el DJ ha tomado una decisión tajante: pedir a todo su entorno que guarde silencio absoluto sobre lo ocurrido.

El pacto que blinda su intimidad

Según ha revelado una fuente cercana en declaraciones a La Razón, Kiko ha solicitado a sus amigos que no hablen con la prensa sobre la ruptura, un pacto al que también se ha sumado su representante, Fran. “Prefiero no hablar del tema”, confesaba esta persona, confirmando la discreción impuesta por el hijo de Isabel Pantoja.

Sin embargo, la misma fuente asegura que, pese a mostrarse en redes con un discurso de superación y “nueva era”, Kiko sigue abierto a la posibilidad de reconciliarse con Irene. Algo que, por el momento, no parece estar en los planes de la sevillana.

Irene, firme en su decisión

Una amiga de Irene y compañera de gimnasio lo tiene claro: “En cierto modo se ha quitado un peso de encima. Ese hombre es muy difícil de llevar y ella ha aguantado lo indecible. En su matrimonio había más amarguras y llantos que alegrías”. La pérdida de sus padres marcó profundamente a Irene, y según su círculo, no encontró en Kiko el apoyo que necesitaba.

Aun así, ambos coinciden en lo esencial: sus hijas. Mantienen la cordialidad suficiente para hacer planes familiares juntos, aunque también apuestan porque las pequeñas disfruten de tiempo de calidad con cada progenitor por separado.

Un nuevo comienzo en solitario

Para facilitar esta nueva etapa, Kiko Rivera se ha mudado a un chalet con piscina en Mairena del Aljarafe, muy cerca de la casa familiar donde residía con Irene. Fue él mismo quien confirmó la separación en redes sociales con un mensaje cargado de madurez: “Lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación”.

En su publicación, el DJ habló de “cerrar un capítulo con gratitud” y de abrir otro con esperanza, asegurando que esta etapa será de transformación personal. Aun así, no oculta que el proceso es duro. En un directo confesó con el corazón en la mano: “No estoy al 100%. Hay un silencio aquí que hay que acostumbrarse… Se me cae la casa encima”.

Kiko se enfrenta ahora a la soledad y a un futuro incierto en lo personal, pero con la promesa de mantenerse fuerte y no recaer en errores del pasado. Mientras tanto, Irene avanza por su propio camino, decidida a no dar marcha atrás.