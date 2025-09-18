Laura Galera, hija de María José Galera, preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizada: "El pecho se me cerraba"
La exconcursante de Gran Hermano 19 encendió todas las alarmas al compartir una imagen desde el hospital
Laura Galera, hija de la recordada María José Galera y conocida por su paso por Gran Hermano 19, vivió horas de angustia después de sufrir un fuerte episodio de ansiedad que la llevó de urgencia al hospital. La noticia saltaba cuando la joven compartía en Instagram una foto conectada a un gotero, desatando la preocupación inmediata de sus seguidores.
El susto y el diagnóstico
Según relató ella misma, todo comenzó con síntomas alarmantes: “El pecho se me cerraba, la tos era rara y después llegó una migraña muy fuerte”. Los médicos decidieron intervenir rápidamente, administrándole medicación intravenosa y realizando varias pruebas para descartar complicaciones. Finalmente, confirmaron que se trataba de un episodio relacionado con la ansiedad.
Más tranquila y ya de regreso en casa, Laura quiso calmar a sus seguidores: “Estoy bien, gracias por preocuparos tanto. Me calma mucho sentir vuestro cariño. Os amo”.
Una etapa complicada
Aunque ha querido dejar claro que su crisis no guarda relación con su vida sentimental, lo cierto es que Laura atraviesa un momento delicado tras su reciente ruptura con Manu Vulcán, también exconcursante de GH 19. La pareja, que protagonizó una relación tan mediática como tormentosa, puso punto final este verano.
Aun así, la joven explicó que lo ocurrido responde al estrés acumulado en los últimos días y no a su situación amorosa. En esta ocasión fue su madre, María José Galera, quien permaneció junto a ella durante toda la noche en el hospital, brindándole apoyo y tranquilidad en un momento tan vulnerable.
El apoyo de sus fans
No es la primera vez que Laura sufre un episodio similar —hace unos meses ya relató otra visita a urgencias por migrañas—, pero en esta ocasión la oleada de cariño recibida ha sido abrumadora. Sus redes se han llenado de mensajes de ánimo de seguidores que no han dudado en mostrarle su apoyo incondicional.
Con este nuevo susto, la hija de María José Galera vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental y la necesidad de escuchar las señales del cuerpo antes de que sea demasiado tarde.
