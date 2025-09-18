La fiesta de cumpleaños de Terelu Campos por sus 60 años prometía ser un evento lleno de alegría, familia y amigos. Sin embargo, la polémica no tardó en aparecer. La colaboradora de televisión celebró su aniversario en un céntrico restaurante madrileño, rodeada de los suyos, cuando una imagen se convirtió en el centro de todas las miradas: Terelu posó sonriente junto a su hija Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia y el padre de este, el aristócrata italiano Carlo Costanzia padre.

Un posado aparentemente familiar, pero que no pasó desapercibido por un motivo claro: la reciente publicación de las memorias de Mar Flores, Mar en calma, en las que la modelo revive episodios muy complicados de su relación con el padre de su hijo mayor.

Mar Flores lanza un mensaje enigmático tras el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre / GTRES

La herida abierta entre Mar Flores y Carlo Costanzia

En su libro, Mar Flores no solo aborda momentos personales, sino también duros episodios vividos junto a Carlo Costanzia padre. Entre ellos, el más doloroso para ella: el día en que, sin su autorización, el italiano se llevó del colegio a su hijo, Carlo, cuando apenas tenía cuatro años. La modelo relata que durante horas no supo dónde estaba el pequeño, una experiencia que marcó un antes y un después en aquella relación.

La publicación de estos pasajes ha provocado una auténtica tormenta. Carlo Costanzia hijo está profundamente molesto con su madre y su relación atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Tanto es así, que el actor habría llegado a plantear su salida del programa DecoMasters, en el que participa junto a Mar, para evitar compartir más tiempo con ella.

El posado que encendió la polémica

Con este contexto, la foto de Terelu Campos con Carlo Costanzia padre era, cuanto menos, llamativa. Los medios allí presentes no dudaron en preguntarle a la presentadora sobre el motivo de esa inesperada estampa. La respuesta de Terelu fue clara y directa: “Yo sé cuál es mi vida personal y él está en ella”.

Una afirmación con la que quiso normalizar la situación, recordando que ambos comparten un nieto y, por tanto, siempre estarán unidos de una u otra forma.

Mar Flores reaparece con un mensaje muy revelador

Apenas unas horas después de la difusión de esta fotografía, Mar Flores reaparecía en sus redes sociales con un vídeo cargado de simbolismo. En él, mirando directamente a cámara, pronunciaba una reflexión que muchos han interpretado como una respuesta indirecta a la situación: “Acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. La gente no tiene por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más vale amar lo que ves. Más vale amar lo que ves”.

Unas palabras que han resonado con fuerza entre sus más de 333.000 seguidores y que, coincidiendo en tiempo con el posado de Terelu, parecen todo menos casuales.

Demandas, críticas y un futuro incierto

El revuelo generado por Mar en calma no solo ha distanciado a la modelo de su hijo, sino que también ha tensado su relación con Carlo Costanzia padre, que, según se ha filtrado, estaría valorando la posibilidad de demandarla por lo escrito en el libro.

Tampoco han faltado voces críticas dentro del mundo televisivo. Alessandro Lequio, aludido también en las memorias, ha sido uno de los más duros, acusando a Mar de ofrecer una versión “maquillada” y sesgada de su vida sentimental.

Una familia bajo los focos

Lo cierto es que, entre los recuerdos del pasado y las tensiones del presente, la familia Costanzia vuelve a estar en el centro del huracán mediático. Mientras Terelu Campos celebra una fecha tan señalada rodeada de los suyos, Mar Flores defiende su verdad en las páginas de un libro que no ha dejado indiferente a nadie y que amenaza con abrir nuevas grietas en una relación familiar marcada desde siempre por los desencuentros.