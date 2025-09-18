El origen del enfrentamiento entre Marta Peñate y Oriana Marzoli: del pasado con Tony Spina a las broncas televisivas

Oriana Marzoli y Tony Spina comenzaron su relación en 2014, tras coincidir en Mujeres y Hombres y Viceversa. Vivieron una historia de idas y venidas marcada por celos y discusiones, hasta que pusieron punto final de forma definitiva. Años más tarde, en 2020, Tony encontró estabilidad sentimental junto a Marta Peñate, con quien mantiene una relación sólida desde entonces.

Todo un cruce de versiones

La relación entre Oriana Marzoli y Marta Peñate nunca ha sido fácil, pero la tensión se disparó cuando Marta inició su romance con Tony Spina, exnovio de Oriana. Según Marzoli, a partir de ese momento su buena sintonía con Tony se rompió porque “le pusieron correa”, insinuando que Marta cortó el contacto entre ambos.

Tony y Oriana en el plató de 'Sálvame Deluxe' en 2014 / TELECINCO

Marta y Tony han negado esas acusaciones, asegurando que su relación es libre y sin imposiciones. Marta incluso llegó a recordar episodios del pasado en los que, según ella, Oriana era quien ejercía un control excesivo sobre Tony, relatando situaciones en las que este se veía restringido en su propia casa.

Lo que pudo haberse quedado en una disputa privada, finalmente estalló en público. A lo largo de estos meses, Oriana ha lanzado indirectas sobre la pareja, criticando tanto la personalidad de Marta como su trayectoria profesional. Por su parte, Marta acusa a Oriana de aprovechar la televisión y las redes para desacreditarla de manera sistemática.

Entre los episodios más dolorosos están las alusiones de Oriana al físico y nivel profesional de Marta, afirmando que “no está a la altura” de las exparejas de Tony. También se recuerdan comentarios en redes sociales que, según Oriana, traspasaron límites personales, como referencias a la pérdida de su mascota.

El conflicto reavivado en televisión

La tensión ha vuelto en programas como Supervivientes All Stars. Allí, ambas se han enfrentado en directo con acusaciones cruzadas, lágrimas e incluso la salida temporal de Marta del plató tras sentirse atacada por las ironías de Oriana. Estos momentos televisivos han terminado de consolidar el distanciamiento.