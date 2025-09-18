Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

60 años

Terelu celebra su cumpleaños invitando a Carlo Costanzia padre en medio de la polémica con Mar Flores: "Tengo relación con él"

La colaboradora de Telecinco ha atendido a los periodistas, explicando que es problema de ellos que se tome como un "zasca" a Mar Flores la invitación de Carlo

Cumpleaños Terelu Campos

Cumpleaños Terelu Campos

Kevin Rodríguez

Tenerife

Terelu Campos celebró anoche su 60 cumpleaños en medio de la polémica que envuelve a Mar Flores y Carlo Costanzia hijo, que estuvo a punto de anular su participación en 'DecoMasters' tras la publicación de las memorias de su madre.

La imagen más sorprendente de anoche no fue la fiesta de cumpleaños de la colaboradora, sino el photocall previo en el que Campos posó junto a su hija, su yerno y Carlo Costanzia padre, un gesto que por muchos periodistas ha sido interpretado como un zasca a Mar Flores, que no ha acudido a la celebración.

"Tengo relación con Carlo porque es el abuelo de nuestro nieto. Si yo no tuviera relación con él no, evidentemente no le invitaría. No voy a contar mi vida familiar, de verdad", se defendía la comunicadora ante los micrófonos de Europa Press.

Además, Alejandra Rubio también ha hecho declaraciones al respecto, defendiendo la manera de actuar de su madre: "Nadie ha hecho nada malo. Hay que ser normales, si otras personas se lo quieren tomar de otra forma, que se lo tomen. Él tiene mucha relación con mi madre", ha comentado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  2. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

"Compras con el corazón", campaña en el comercio de Candás: "El retorno se queda aquí, cada euro invertido repercute en beneficio del tejido local"

"Compras con el corazón", campaña en el comercio de Candás: "El retorno se queda aquí, cada euro invertido repercute en beneficio del tejido local"

IU cree que 2026 será el año del renacimiento cultural del Centro Niemeyer

IU cree que 2026 será el año del renacimiento cultural del Centro Niemeyer

Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total

Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total

El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico

El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico

Más de 300.000 euros para arreglar la pista de Cueva a Idarga, en Salas: el proyecto está a punto de licitarse

Más de 300.000 euros para arreglar la pista de Cueva a Idarga, en Salas: el proyecto está a punto de licitarse

Vox critica el "despilfarro" del PSOE por el cierre del aparcamiento del Niemeyer

Vox critica el "despilfarro" del PSOE por el cierre del aparcamiento del Niemeyer
Tracking Pixel Contents